La voz extremeña salió de Barcarrota

A Manuel Torrado González su padre lo llevaba desde Barcarrota varias veces a la semana hasta el Conservatorio de Badajoz, una ruta casi diaria de 100 kilómetros. Hubo una época en que Manuel se debatía entre seguir sus estudios de piano o decantarse por el canto. Ante la insistencia de una profesora, Ana Coronada, hizo una prueba de voz. Abrió la puerta, dijo 'buenas tardes' y prácticamente con el timbre que desprendió su saludo la examinadora ya supo que llegaría lejos. Entonces era menor de edad. Hoy, con 34 años, pertenece al Coro Nacional de España, cuya sede está en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid. «Nunca pensé que se podía vivir de cantar y ahora lo he conseguido», dice satisfecho este barcarroteño que combina el arrojo con la humildad.

Su padre estuvo ligado al coro del Conservatorio de Badajoz y la peripecia en la música de Manuel empezó a los seis años en la banda de su pueblo cuando iba al colegio Hernando de Soto. Luego estudió los grados medio de piano y de canto en Badajoz mientras iba sumando los años necesarios hasta llegar a la universidad. Finalizó Ciencias Ambientales en la UEx, pero le tiraba más la música, de modo que a los 24 años decidió probar suerte fuera de Badajoz. Lo animó a irse el director del Coro de Extremadura. «Cuando fui a una prueba me preguntó qué hacía aquí. Pensaba que no alcanzaba el nivel, pero se refería a que debía probar otras oportunidades».

Y el barítono extremeño se fue a la capital. Abandonaba su trabajo en la Escuela de Música de Villafranca de los Barros y un empleo de temporada en una empresa transformadora de tomate de Villafranco, en este caso como ambientólogo. «Me fui a Madrid a estudiar en la Escuela Superior de Canto y a trabajar de lo que sea, aunque fuera en una hamburguesería. Pero llegué en septiembre y en octubre hice una audición para el coro de RTVE. Nos presentamos once o doce chicos y al acabar me preguntaron si tenía que hacer algo al día siguiente. Tenía clase, pero mentí». No fue la primera vez. «Después me preguntaron si había cantado la novena de Beethoven. Dije que sí y me fui corriendo a la biblioteca para conseguir la partitura», relata ahora con humor. Sea como fuere, aquella osadía le llevó a hacerse un hueco en un coro profesional, el de RTVE, del que él solo tenía referencias cuando ponía la televisión los fines de semana. Cambió los horarios de la Escuela y empezó a enlazar un contrato tras otro entre 2007 y 2011.

«Llevamos el instrumento con nosotros, está sujeto al estado anímico y además envejece»

En ese periodo nunca dejó de hacer audiciones, hasta que a mediados de 2011 le llegó la oportunidad de ingresar en el Coro Nacional a través de un contrato por temporada. La casualidad quiso que prácticamente después saliera una oposición del Estado para regularizar la plantilla. Fue a por ella y se convirtió en personal laboral fijo del Ministerio de Cultura a través del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música), lo que le ha dejado en una posición de privilegio en una disciplina cultural donde lo habitual es compaginar el canto con otras ocupaciones para llegar a fin de mes.

En su caso, está volcado en la música y por eso fundó junto a Carmen Solís 'Kalenda Maya' y luego creó 'Capella ibérica', surgido en 2013 como un proyecto exótico, impropio de un ambiente como el auditorio nacional -suele representarse en iglesias- y con el que satisface su pasión por la música antigua y del Renacimiento. «Aquello fue como poner una pica en Flandes», recuerda cuatro años después sobre esta agrupación que empezó con siete cantantes y un instrumento de viento, que ya tiene disco - 'Frontera Invisible'- y que podrá verse el próximo 1 de abril en el Ciclo de Música Sacra de Badajoz.

Valora el silencio

La experiencia de dirigir un coro colegial y los ofrecimientos para dirigir también le han llevado a formarse en este aspecto, donde tiene mucho ganado al poder trabajar como barítono del Coro Nacional con prestigiosos directores de los que siempre aprende algo.

Torrado pertenece a un coro de unas ochenta personas y da unos sesenta conciertos al año. Según explica, en España no hay más de siete u ocho coros profesionales y calcula que en Madrid debe de haber unos 200 cantantes profesionales de coro. «Muchos se quedan por el camino y yo creo que lo que he conseguido ha sido a base de tesón, pero también de suerte».

Satisfecho con lo obtenido con su voz, no oculta que la suya es una vida dura. Dice que solo rompe la rutina practicando voleibol y afirma valorar mucho los momentos de silencio. «Tengo ensayos diarios y cuando hay ciclos también los fines de semana». Además, recuerda que son los únicos músicos que llevan el instrumento consigo. «Eso tiene un problema, y es que estamos sujetos al estado anímico, al momento físico por el que pasa el cuerpo. Pero es que además el instrumento envejece con nosotros».