«Metí la tarjeta en un juego online y en tres días me cogieron 930 euros»

Estaba disfrutando de una semana de vacaciones a finales del pasado mes en Fuengirola cuando recibió un aviso de su banco. «Me preguntaron que si había autorizado pagos por 500 euros y, claro, dije que no», recuerda Carmen Bueno, cocinera de 31 años que reside en Plasencia.

«Pero los pagos ya se habían hecho y entonces decidí comprobarlo nada más regresar a casa». Cuando lo hizo, dos días después, «ya me habían desaparecido 930 euros y no podía hacer ninguna compra con la tarjeta ni echar gasolina», añade.

El pasado 22 de febrero, al regreso de sus vacaciones, acudió a su banco y constató los desembolsos. «Comprobé que eran pagos a un juego online, el Clash Royale, que mi hijo se había bajado a su móvil como cientos de menores», explica Carmen Bueno.

Clash Royale es un videojuego basado en el universo Clash of Clans en el que se van consiguiendo cartas de los personajes que salían en este videojuego. Inicialmente contó con 42 cartas que se han ido ampliando con las sucesivas actualizaciones del juego.

«El juego se lo descargó de forma gratuita, porque es posible, pero yo metí en él mi número de la tarjeta de crédito para comprarle un premio que me pidió y que costaba 4,99 euros», reconoce Carmen. También que un mes después volvió a introducir el número para realizar otra compra del mismo juego, en esta ocasión por valor de 9,99 euros. «Y también la hice yo con la misma tarjeta de crédito».

Sin embargo, a partir de ese momento ella ya no realizó ninguna otra compra ni volvió a introducir el número de su tarjeta de crédito en el móvil de su hijo de 11 años. «Sin embargo, unos quince días después de esta última compra, coincidiendo con mis días de vacaciones, fue cuando me avisaron del gasto de 500 euros».

Una cantidad que dos días después había alcanzado los 930 euros finales. «Por eso en cuanto pude revisé el móvil del niño y encontré un número de teléfono al que llamar para cualquier reclamación». Asegura que a través de este número contactó con responsables de Google, «que me ayudaron desde el primer momento». Según explica, tal como entonces lo hizo a la empresa, «el número de mi tarjeta de crédito se quedó registrado en ese juego online sin mi consentimiento, de tal forma que al niño le fueron ofreciendo nuevos premios y él iba aceptándolos, claro». El problema está en que los premios no eran gratuitos y que ella no estaba autorizando su compra.

La comprobación

«Así lo comprobaron los responsables de Google, constataron que el número de mi tarjeta de crédito se había quedado en el juego y me dijeron que era algo que ocurría muchas veces». Le pidieron hablar con su hijo «y así pudieron comprobar también que él no se sabía ni el número ni el código de la tarjeta y que, por tanto, no lo podía introducir y que por eso nadie estaba autorizando esas compras». Por este motivo, según su explicación, Google no ha tenido inconveniente alguno en reembolsarle el dinero gastado. «Ya me han devuelto casi 800 euros», confirma Carmen.

En cualquier caso, a su hijo le ha quitado el móvil, «porque internet es un peligro y no hay más», y ella ha bloqueado su tarjeta. «Y he solicitado una nueva y específica para compras online, con el fin de pasar solo a esta la cantidad exacta que requiera para una compra concreta y evitar que los problemas que he tenido se repitan», afirma.

Ha querido contar su historia con el juego online y «los problemas que me ha ocasionado, aunque todo haya salido bien, para avisar a otros padres de los riesgos que corremos cuando dejamos a un niño con un móvil con acceso a la red y también para que la gente sepa que se puede reclamar, que es posible, como yo he hecho, que no hay que dar el dinero por perdido».