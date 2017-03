El presidente del tribunal avisó de la posible falsedad del título compulsado en la UEx

Probablemente Juan José Alonso podría haber seguido presentándose a plazas de profesor asociado hasta conseguir un puesto o continuar con su contrato de investigador en un equipo del área económica de la Universidad, al que se había incorporado hace dos meses. Incluso podría haber llegado a terminar la tesis que estaba preparando desde hace un año y medio y convertirse en doctor en Economía. Probablemente Juan José Alonso hubiera podido alcanzar sus objetivos en el mundo académico, pero no contaba con que se encontraría de presidente del tribunal de selección de la plaza a la que se había presentado con un profesor, Pedro Luis Pérez Serrano, que conocía personalmente su trayectoria profesional privada, y por ello dudó desde el principio que tuviera un título universitario que le permitiera presentarse a la convocatoria. Pedro Luis Pérez no vaciló en intentar atajar cualquier intento de engaño y alertó a los responsables de la UEx para que investigaran el posible caso de falsificación de título.

Este profesor, perteneciente al departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos, imparte clases en la Facultad de Derecho de Cáceres y presidía la comisión de selección de la última convocatoria de plaza de profesor asociado a la que se había presentado Juan José Alonso, el marido de la secretaria general de la UEx, Inmaculada Domínguez, suspendida de su cargo tras comprobarse que se había compulsado el título presuntamente falso en Secretaría, aunque tal compulsa no aparece firmada directamente por ella. «Todo el mundo que tiene un título universitario sabe el gran esfuerzo y el dinero que cuesta obtenerlo como para que venga una persona y pretenda acceder a un puesto de trabajo sin tener la titulación requerida». Así de rotundo se manifiesta a HOY el profesor Pedro Luis Pérez, quien fue la persona que alertó a la UEx de este presunto caso de falsificación de título.

Presidía la comisión de selección de una plaza de profesor asociado del departamento de Economía Financiera y Contabilidad para la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres, con un contrato de un año. La plaza, por concurso de méritos, había sido convocada en abril de 2016, según la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura, DOE, del día 18 de ese mes. Se presentaron una veintena de personas y el día 16 del pasado mes de enero la comisión aprobó el baremo, con la persona elegida para la plaza. Juan José Alonso quedó el octavo, a gran distancia de puntos del primero, como publicó ayer este periódico.

Universidad Complutense

El presidente de la comisión explicó ayer a este periódico que aunque le extrañó que se pudiera presentar Juan José Alonso, optó por no expresar ningún reparo durante el proceso de evaluación al no poder estar completamente seguro de que no fuera auténtica la licenciatura en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, días después decidió alertar al vicerrectorado de Profesorado, que puso en marcha una investigación. Tras corroborar la Complutense a la UEx que Alonso no tenía el título que presentaba y que este y el expediente académico habían sido compulsados en la Secretaría General, el rector decidió el día 17 de febrero suspender del cargo a Inmaculada Domínguez y después, el día 20, llevar el caso a la Fiscalía de Badajoz por un presunto caso de falsedad documental.

En la documentación que manejó la comisión de selección de esa plaza no se incluía el título sino el expediente académico con las notas de la carrera, por ser este uno de los méritos que puntúan, al igual que otros, como publicaciones, experiencia docente, etcétera. Como trabajo privado fuera de la Universidad, Alonso presentaba un certificado de autónomo. Él trabaja como visitador médico y farmacéutico. En todo caso, la validación previa corresponde a los servicios administrativos.

«Yo he aprendido los valores del sacrificio y el esfuerzo», afirma el profesor Pérez Serrano, quien exhibe un acentuado concepto de la disciplina, aprendido en su pasada etapa de formación militar.

Aunque fue el que dio la voz de alarma, cree que este caso de posible falsificación de título iba a acabar aflorando en cualquier momento. «Yo escuchaba un runrún», reconoce. Sin embargo, esa titulación presuntamente falsa no le impidió a Alonso presentarse a otras dos plazas de profesor asociado, para el mismo departamento, las convocadas en marzo de 2015. En ambos casos quedó en el puesto 10.

De igual manera, pudo acceder al programa de doctorado del área de Economía y Empresa en octubre de 2015 y previamente al Máster de Investigación que hizo en el curso 2014-2015 en la Facultad de Empresa de Cáceres.

También logró conseguir hace dos meses un puesto de investigador en un equipo de la UEx. Alonso renunció a este puesto y se dio de baja del doctorado el pasado día 21, tras detectarse el caso de la presunta falsedad documental.