Dormir por 2.250 euros

Una mañana de mayo del año 1967, los profesores de mi colegio, el Paideuterion de Cáceres, nos sacaron al patio y nos anunciaron que en breve pasaría volando sobre nuestras cabezas el avión del Papa, que llevaba a Pablo VI a Fátima para celebrar el 50 aniversario de la aparición de la Virgen María a tres pastorcitos. Los escolares mirábamos al cielo intentado descubrir el avión del Papa, pero no había manera, hasta que un profesor señaló una estela en lo alto y una minúscula motita que avanzaba entre las nubes. «Ahí va, ahí va», gritó. «Saludadlo», nos animó y le hicimos caso, agitamos nuestras manos hacia la estela celestial y, al llegar a casa, anuncié muy serio a mis padres que aquella mañana había visto al Papa camino de Fátima.

Aquel episodio me marcó y no cejé hasta que, 30 años después, conseguí, por fin, aterrizar en la explanada de la basílica. Tuve la temeridad de proponer a mi periódico, que estrenaba suplemento dominical, un reportaje sobre el 80 aniversario de las apariciones para abrir con él la nueva publicación. Me acerqué a Fátima con un fotógrafo y aquello no había por dónde cogerlo. Había muchos peregrinos, mucha devoción y mucha tienda sacra, pero no encontrábamos una historia con suficiente fuerza para ser portada de un suplemento. Estaba a punto de caer el sol y crecía mi angustia, cuando reparé en dos muchachos, que se arrastraban sobre la 'alfombra de mármol' de la gran explanada. Les pregunté por la razón de su penitencia y me respondieron que habían venido a pedir a la Virgen que los sacara de la droga. Me contaron su vida, les pedimos permiso para fotografiarlos arrastrándose y en trance y conseguimos la historia. El domingo siguiente, el suplemento abría con esa foto y con un gran titular: 'Fátima, la Virgen de los yonkis'.

Han pasado 20 años desde entonces y este fin de semana he vuelto a Fátima. Se cumple en 2017 el centenario de las apariciones, el Papa Francisco viene el 13 de mayo y se esperan miles de peregrinos extremeños. Desde Cáceres, hemos tardado tres horas con una parada a tomar café.

Primer consejo: si pretenden venir a ver al Papa, olvídense de coger una habitación. Quedan pocas, pero baste un dato: el cuarto del hotel Anjo nos cuesta esta noche 42.30 euros con desayuno, pero dormir en esta misma cama la noche del 12 de mayo sale por 2.250 euros. En el Luna Fátima, esta noche, 25 euros y el 12 de mayo: 2.150. Pueden comprobarlo en Booking y asombrarse.

En el país de al lado, existe una tendencia a exagerar las cantidades de casi todo para demostrar que «Portugal não é un país pequeno». Así, las cifras oficiales anuncian que en la nueva iglesia de la Santísima Trinidad, situada al final de la gran explanada de Fátima, caben 9.000 personas cómodamente sentadas. Pero contamos los asientos y nos salen poco más de 6.000. En la explanada del santuario, hay cálculos que sitúan en el lugar a un millón de personas, pero diversas páginas web religiosas bajan la cantidad a 300.000.

Finalmente, está el numero de turistas que llegan a la región de Fátima. El ente Turismo Centro anuncia en grandes carteles que el año pasado vinieron a Fátima siete millones de turistas y este año se esperan ocho. Serán muchos, efectivamente, pero la Organización Mundial del Turismo asegura que en 2016 no acudieron a Fátima siete millones, sino cuatro y medio, los mismos que a Santiago de Compostela y seis millones menos que los visitantes de la catedral de Guadalupe en México. Por comparar y comprender: la Guadalupe extremeña recibió el año pasado 60.000 visitantes y se considera una buena cifra. El 13 de mayo, todo estará preparado para recibir a un millón.