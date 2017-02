Una diseñadora que mira a Siria

Entre telas, máquinas de coser, agujas y dedales. Así pasa la mayor parte del tiempo María Engo Obreo, una joven pacense de 28 años que tiene la suerte de dedicarse a su pasión: la moda. Desde pequeña supo que lo suyo era crear y hoy sueña con vestir a actrices de la talla de Jennifer Lawrence. Es consciente de que para eso queda mucho, pero ya ha empezado a dar sus primeros pasos. Ella representará a Extremadura en la XXXII edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. Lo hará en un certamen que se celebrará a finales del mes de mayo en Madrid.

ALGUNOS DATOS Biográficos. Tiene 28 años, nació en la capital pacense y ha estudiado Patronaje Industrial en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz y Estudios Superiores de Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño (ESD) en Madrid. Esta joven, con tienda propia que también imparte talleres de costura, ha participado en varias ediciones de la Feria de la Belleza, Moda y Cosmética que se celebra cada año en Ifeba. uLa colección. Los seis diseños que María Engo presentará en la XXXII edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores componen la colección titulada 'Alepo'. En ella predomina el color verde militar y la raya diplomática. Una vez presentada en la capital madrileña, pondrá a la venta los diseños creados y el siete por ciento de las ganancias ira destinado a los refugiados sirios.

Ha sido elegida entre los diez participantes del concurso regional que tuvo lugar en la última edición de la Feria de la Belleza, Moda y Cosmética en las instalaciones de Ifeba, en Badajoz. Allí presentó la colección que dará a conocer en la capital madrileña bajo la atenta mirada de prestigiosos diseñadores. Y es que por el jurado de esa competición que organiza la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE) han pasado figuras como Elio Berhanyer, conocido como el moisés de la alta costura española.

Engo mostrará sobre la pasarela los seis looks que ha creado para participar en esta cita. En su colección, titulada 'Alepo', mira a Siria. «Este trabajo se lo dedico a mi padre. Él es estuvo ingresado tres meses en el hospital Infanta Cristina y una de las tardes, entre tanta medicación, me sorprendió diciendo que íbamos a hacer la misión Alepo. Se lo comenté a mi madre y, una semana después, mi padre falleció. Fue cuando más se empezaron a ver en los medios los ataques a Alepo que mostraban las consecuencias de la devastadora guerra. Fue en ese momento cuando empecé a crear una similitud entre la devastación de la ciudad siria y el dolor que me supuso la pérdida de mi padre», explica emocionada María.

Las creaciones de este proyecto se centran en tonalidades verde militar y rayas diplomáticas. También se caracteriza por la mezcla tejidos como gasa y polipiel, así como el uso de anillas en forma de correas que simulan el sufrimiento al que están atadas las personas que viven una guerra y no tienen culpa. En las prendas se puede ver una progresión hasta terminar en el blanco. «Ese color representa la paz, la misma que encontró mi padre al descansar para siempre y la que espero que encuentren en ciudades como Alepo», añade la joven, quien apunta que el siete por ciento de las ganancias de la colección irán destinadas a los refugiados sirios.

Así de solidaria se muestra esta mujer que se define como «una diseñadora ecléctica». Asegura que no se rige por cánones establecidos, aunque cree que ya ha encontrado un estilo propio que se mueve entre contrastes de texturas y tejidos.

Esa característica está presente en casi todas sus creaciones. El esfuerzo también. «Las colecciones con las que cuento tienen un trabajo previo, con una inspiración concreta. Es el resultado de todos mis años de aprendizaje», confiesa María, que estudió Patronaje Industrial en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz y Estudios Superiores de Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño (ESD) en Madrid.

Desde que acabó su formación, en 2012, ha trabajado para clientas particulares, ha expuesto en la Feria de la Belleza, Moda y Cosmética que se celebra en Ifeba cada año y ha creado Engo, su propia firma cuyos trabajos se pueden ver en la tienda que abrió el pasado mes de octubre en la calle Virgen de la Soledad de Badajoz. Allí también imparte talleres patronaje y confección. «Ver tus diseños puestos en la gente da mucha satisfacción personal, pero también es muy agradable ver cómo una persona llega sin saber coger una aguja y se va haciendo un vestido. Ver esa evolución siempre da mucha alegría».

Entre sus referentes destacan los diseñadores Valentino y Balmain, y en cuanto a la moda española considera que «hay mucho talento pero el problema es que no se destinan tantos medios a este ámbito como en otros países».

Reconoce que es complicado hacerse un hueco en este mundo y más desde Extremadura. «Hay que salir a ciudades como Madrid y Barcelona. Nadie se hace eco de certámenes en la región extremeña, aunque conseguirlo no es imposible», confiesa con una sonrisa al tiempo que alude a la que para ella es un ejemplo a seguir en cuanto a metas alcanzadas. «María Lemus, de la marca Maria Ke Fisherman, empezó a coser en Villafranca de los Barros y ahora es una reconocida diseñadora a nivel internacional».

Por el momento, María Engo continúa realizando pequeños proyectos que compagina con su tienda y sus clases de corte y confección. «Hace varias semanas una chica que se dedica al tinte de tejidos me dio una idea, la organización de un desfile con unos 30 diseños en el parque Castelar de Badajoz. He visualizado la iniciativa en mi cabeza y me encantaría poder hacerlo con la llegada del verano». Justo antes, los diseños de la colección 'Alepo' se verán más allá de las fronteras extremeñas. Quizás sean los primeros pasos de una larga 'pasarela' con mucho futuro.