La UEx analizará mañana cómo mejorar la detección de títulos falsos

La Universidad de Extremadura (UEx) analizará mañana en una reunión de su equipo rectoral si es posible implantar un protocolo que permita detectar titulaciones falsas. La alarma sobre este asunto surgió la semana pasada, cuando la UEx puso en manos de la Fiscalía un posible caso de falsedad documental, pues un investigador contratado por la universidad extremeña, Juan José Alonso, aspiraba a una plaza de profesor asociado y, tras unas comprobaciones realizadas por la UEx, no pudo acreditar su titulación de ser licenciado en Económicas. Este episodio ha afectado a su mujer, la secretaria general Inmaculada Domínguez, a la que el rector ha apartado del cargo de manera cautelar, un cese que deberá ratificar el consejo de gobierno de la UEx.

El decano de la Facultad de Económicas, Julián Ramajo, que coordina el equipo en el que trabajaba Alonso, reconoció en este diario el pasado domingo que el sistema de revisión de títulos debe mejorar con el fin de que no se cuelen expedientes falsos entre quienes buscan mejorar su posición en esta institución.

La UEx no es ajena a esta preocupación, por eso mañana pondrá este asunto sobre la mesa para ver si es posible mejorar los filtros. Aún así, un miembro del equipo rectoral reconocía ayer que es complicado y que en la actualidad, al igual que en el resto de universidades públicas españolas, esta tarea se basa en una inspección visual del administrativo –distinto en cada caso según el departamento que corresponda–, que únicamente comprueba que el título que aporta el interesado es idéntico al de la fotocopia que incluye en la documentación y acto seguido la compulsa. En este caso, debido a las sospechas que recaían sobre Alonso la UEx llamó a la Universidad Complutense, que supuestamente había expedido su título, para confirmar que éste no existía. No obstante, desde la universidad extremeña indican que esta comprobación, basada en contactar con cada universidad, no se podría aplicar para cada titulación que compulsa la UEx pues argumentan que ello paralizaría la dinámica administrativa universitaria. «No podemos dudar de todas las compulsas. Normalmente cuando se compite por el puesto todos se conocen porque pertenecen a la misma área, de modo que si hay una alerta porque alguien tiene la más mínima duda pues entonces se activan los mecanismos internos de control, como ha ocurrido en este caso», señala una fuente de la UEx.

Una tesis casi sin empezar

El profesor titular de la Universidad de Valencia José Enrique Devesa Carpio estaba codirigiendo la tesis doctoral de Juan José Alonso junto a Ramajo. Además, ha colaborado en varios proyectos, publicaciones e investigaciones con Inmaculada Domínguez, esposa de Alonso. Ayer explicó que no sabía que se estuviera investigando la autenticidad de la titulación de su doctorando y añadió que, aunque él firmó como codirector de su tesis, «casi no la ha empezado aún».

Una de las propuestas que se barajará mañana en la reunión del equipo rectoral para detectar posibles fraudes es afinar los controles entre quienes aspiran a realizar algún máster, ya que éste suele ser el primer trámite a superar antes de avanzar en la carrera universitaria. Aún así, la UEx tiene en cuenta que no sería fácil aplicar en este punto una inspección más rigurosa pues cada curso se matriculan miles de alumnos en los másteres que oferta la UEx, sobre todo desde que los hay profesionalizables, como los másteres necesarios para ser profesor de Secundaria o abogado.