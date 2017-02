«Cuando te comunican que vas a prisión te sientes atropellado»

Una semana después de salir de la cárcel de Badajoz, donde también ha estado Maximiano Alcón, el líder de la organización agraria, Ignacio Huertas de la Peña (Navalperal de Tormes, Ávila, 6 de julio de 1966), atiende a HOY más encanecido y con 17 kilos menos. En la entrevista, en la que también está presente Alcón, secretario de Organización de UPA-UCE, Huertas explica, sin esquivar preguntas, su vivencia de tres meses y medio en prisión preventiva y su visión de la operación Tellus contra su organización a causa del servicio de asesoramiento agrario. Huertas está investigado, al igual que Alcón, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y organización criminal. Militante de UPA desde 1989, ha ocupado distintos puestos en la organización en Extremadura hasta que fue elegido secretario general en 2004. También está en el Ejecutiva federal de UPA que encabeza el extremeño Lorenzo Ramos. Huertas es titular de una explotación de vacuno en Montijo.

–Ha salido en libertad después de tres meses y quince días en prisión preventiva al igual que Maximiano Alcón, secretario de organización de UPA-UCE. ¿Cuál fue su primer sentimiento?

–Fue un momento muy emotivo por la salida y por el cariño de la gente. Un cariño que hemos sentido desde mucho antes. Ha habido compañeros que en Navidad no podían entrar a vernos (a la prisión) porque hay un límite de cuatro personas para el encuentro semanal. Sabían que se iban a quedar fuera pero iban. Y eso... (breve silencio y se le escapan unas lágrimas) nos emociona mucho. Son gente que nos aprecia. En esta organización no existe solo la relación profesional con agricultores y ganaderos, sino que tenemos un trato de familia, de amistad. Son gente que sabe lo que somos capaces de hacer y que no entiende nada de lo que nos ha ocurrido en los últimos meses.

–¿Cuál es su reacción cuando le indican que va a la cárcel sin fianza?

–Te quedas totalmente atónito. Sientes que es una situación muy difícil de aceptar. No entiendes lo que ocurre, que es lo peor de todo. Porque si vas con el convencimiento de que eres culpable sabes que puede pasar, pero cuando vas con el convencimiento de que eres inocente no esperas este tipo de medidas. Cuando te comunican que tienes que ingresar en prisión inmediatamente y no tienes posibilidad de darle un abrazo a tus seres queridos... Se junta todo ese estrés, cansancio, incertidumbre. Y cuando te comunican lo de la prisión es el último mazazo. Te sientes atropellado, que te avasallan. Te sientes impotente.

–Se creó una empresa vinculada a UPA que realizaba el asesoramiento pero era UPA quien adelantaba el dinero a los agricultores antes de percibir la ayuda y le perdonaba un 20%. No sé si eso es muy frecuente y la opinión pública va a entender que una organización preste dinero a un agricultor y le perdone un 20%.

–Entendíamos, y también otras organizaciones, que los agricultores tenían que financiarlo (servicio de asesoramiento). En el sector agrario esto no es un tema nuevo. No hay ninguna prohibición de que se pueda financiar pero es que además hay muchas medidas recogidas dentro de Desarrollo Rural que se financian habitualmente. Por ejemplo: un joven se incorpora a la agricultura, solicita una ayuda para comprar un tractor y cuando la solicita tiene que demostrar que lo ha comprado. Va al concesionario y, a través de la financiera, le da un préstamo con el que paga el tractor, lo presenta en la consejería y cobra la ayuda. Totalmente legal. Ahora se ha firmado para la incorporación un convenio de la Consejería. No hay préstamos oficiales como antes pero volverá a haberlos. En las medidas de modernización de explotaciones había la capacidad de que se le diera un préstamo por el volumen de la inversión. Es decir, la Junta le concedía la subvención de intereses de un préstamo que luego le daba un banco para financiar eso y la ayuda que le correspondía de manera directa iba a amortización de una parte de ese préstamo.

–En este proceso, Juan Miguel Apolo, gerente de Servicios Integrales, es una pieza clave. Ha declarado que ese sistema estaba autorizado por la cúpula de UPA. Ustedes señalan que el responsable de la gestión era él.

–Quien prestaba era la empresa Servicios Integrales de Extremadura. Quien desarrollaba el trabajo de asesoramiento era UPA. Que quede claro. Sobre Miguel Apolo tengo que decir, aunque desde fuera no se entienda muy bien, que soy secretario general de la UPA y como tal tengo mis funciones. Y soy ganadero. No soy licenciado en Empresariales, ni he hecho contabilidad. Para eso tenemos profesionales contratados, para que realmente garanticen la legalidad del procedimiento. Para eso estaba Apolo y por tanto él era el que tenía que garantizar que todos estos procedimientos fueran legales y que no iba a ver ningún tipo de problema.

Lee la entrevista completa en la edición impresa de HOY o en KioskoYMAS.