El PSOE quiere obligar por ley a las gasolineras a tener personal por el día

Esta medida es una idiotez de mucho cuidado. En estaciones donde haya 6 o mas surtidores, para cumplir con la ley contratarán a una sola persona sirviendo, con lo que no dará abasto y al final el servicio se ralentizará.



La excusa evidentemente no es la seguridad, ya que de noche también se podrá uno autoservir combustible y va a haber exactamente el mismo peligro.



Ya puestos, que obliguen también a las operadoras de telefonía y comunicaciones, a las compañías eléctricas y demás servicios análogos, que contraten a personal para atención telefónica, y no que nos pongan una maquinita que no se entera de nada.