Vara valora la mejora de los datos económicos y Monago lamenta la "falta de acción" de la Junta

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado la mejora que han registrado algunos datos económicos en la comunidad durante el pasado año 2016, mientras que el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha criticado la falta de acción del Ejecutivo regional.

Vara y Monago se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que está adoptando la Junta de Extremadura "para invertir la tendencia negativa de los principales indicadores económicos y de empleo".

En la formulación de su pregunta, Monago ha señalado que hay "datos que generan incertidumbre" en la región, como son los datos de déficit, de crecimiento, de empleo, ante lo que ha lamentado que "frente al dato negativo", la Junta de Extremadura dice que "o bien la culpa es de Madrid, o bien la culpa es del Gobierno anterior".

Monago ha alertado de que la "falta de acción" del presidente extremeño está provocando que "los datos no mejoran, sino que empeoran cada año", de los que ha puesto como ejemplo que Extremadura crece "muy por debajo de la media" en 2016, 2017 y 2018, y ha recordado que en la región es "líder en el conjunto de España en desempleo".

Ante estos datos, el presidente del PP extremeño ha instado a Fernández Vara a que "tome medidas", tras lo que ha considerado "misión imposible" que "cambie el Gobierno", por lo que le instado a que haga "un consejo extraordinario de Gobierno que sirva para tomar impulso en Extremadura, para ver si se pueden hacer otras cosas".

Y es que los datos "ni nos acompañan este año, ni nos acompañan el año que viene", lo cual "no es bueno para la región".

Mejoras en el último año

En su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura ha admitido que los "datos de déficit no son buenos", ya que la comunidad cerró 2016 con un 1,7 o un 1,8%, pero ha señalado que "son mejores que los que había hace un año", cuando "había casi tres puntos de déficit".

En ese sentido, Fernández Vara ha instado a "mirar si estamos mejorando o estamos empeorando, si estamos haciendo frente a los problemas o los estamos viendo pasar", ante lo que ha apuntado que "la historia es muy tozuda" y el anterior gobierno del PP "teniendo déficit, presentó unos presupuestos expansivos", lo que "generó más déficit".

Un déficit que "ahora los demás tenemos que estar corrigiendo", ha apuntado Vara, quien ha señalado que la "diferencia" es que en la actualidad el déficit "se corrige sin estropear la vida de las personas, y entonces se corregía destrozando la vida de las personas".

"Es verdad que hay datos malos, pero también es verdad que hay datos buenos", ha señalado el presidente extremeño, quien ha enumerado los incrementos que produjeron en 2016 en la facturación de la industria, la cifra de negocios del sector servicios, el crecimiento del comercio minorista o de la matriculación de vehículos, entre otros parámetros, por lo que ha resaltado que "junto a los datos malos, hay algunos datos buenos".

También ha señalado que a principio de la legislatura, Extremadura pagaba a los autónomos cobraban a los 132 días, lo que supone 50 días más que la media, mientras que en la actualidad "cobran ocho días antes que la media española".

Finalmente, y respecto a la petición de Monago de que haga un consejo extraordinario de Gobierno, Vara ha replicado que el Ejecutivo regional "hace consejos extraordinarios", pero no los publican. "Nosotros nos reunimos para trabajar, no para vender, porque no somos comerciales de la política", ha resaltado Vara.