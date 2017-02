Educación abrirá listas extraordinarias para cubrir vacantes al aplazar las oposiciones

La Mesa Sectorial de Educación de Extremadura ha anunciado hoy jueves que se abrirán "unas listas extraordinarias" para atender la falta de profesorado en algunas especialidades docentes de Secundaria de cara al curso 2017/18, una vez tomada la decisión de no convocar oposiciones de Secundaria este año, y aplazarlas tras el pronunciamiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sobre la imposibilidad de convocarlas hasta que no haya Presupuestos Generales del Estado para el 2017.

Precisamente la necesidad de cubrir plazas vacantes era uno de los argumentos esgrimidos por Educación para insistir en hacer la convocatoria de este año a pesar de que los sindicatos solicitaban que se aplazaran para evitar el efecto llamada de opositores de otras comunidades en las que no habría oposiciones en 2017. Pero el principio de curso de este año se ha visto marcado por los problemas generados ante la falta de profesores, con alumnos que han estado más de un mes sin docente, y la tasa de interinidad en la educación extremeña alcanza tasas del 25%.

Aunque la Consejería de Educación ha criticado duramente la decisión del Gobierno, al que ha acusado de utilizar este asunto como forma de presión para que se apoyen los presupuestos de 20017, "no tendría ningún sentido ir en contra" de la decisión ministerial "porque estaríamos realizando una convocatoria ilegal", explicó el jueves la consejera de Educación, Ester Gutiérrez, quien remarcó que, de llevarse adelante, "no le haríamos ningún favor a los opositores, interinos o no interinos".

Educación ya convocó en agosto otro procedimiento para la constitución de listas de espera extraordinarias en 39 especialidades de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria (ESO) y profesores técnicos de Formación ProfesionaL (FP).