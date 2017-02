Montoro busca una salida legal para poder celebrar las oposiciones

La ley de presupuestos de cada año incluye un artículo en el que se fija el número de plazas de funcionarios que pueden cubrirse (la famosa tasa de reposición).

Aún no se han aprobado las cuentas para 2017, por lo que siguen vigentes las de 2016. Pero el artículo 20 (el que fija los límites de empleo público) no puede ser prorrogado, lo que lleva al Gobierno a asegurar que por eso no se pueden convocar oposiciones. Sin embargo, sí se pueden celebrar las pruebas convocadas en años anteriores.

Preguntado por HOY, el departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguró que ahora mismo la única salida que hay a esta situación es la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Sin embargo, fuentes cercanas al PP aseguran que el propio ministro ha asegurado en círculos privados que está buscando alguna fórmula para que las regiones puedan celebrar esas oposiciones, aunque no ha querido dar más detalles ni afirmar si esta solución se limita a acelerar la tramitación para aprobar estas cuentas.

Otras fuentes hablan sin embargo de que una posible solución sería la aprobación de un real decreto que o bien prorrogara la tasa de reposición del año 2016 o bien fijara una nueva para este ejercicio.