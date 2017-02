El Gobierno prohíbe a las regiones convocar oposiciones de educación

La posibilidad de que se celebren este año oposiciones de educación en Extremadura se desvanece. El Gobierno de Aragón emitió ayer un comunicado en el que asegura que el Gobierno de España le informó ayer de que «sin Presupuestos Generales del Estado no es posible convocar oposiciones a los cuerpos docentes y que impugnarán las que se convoquen». Esta medida afecta precisamente tanto a la comunidad aragonesa como a Extremadura, puesto que son las únicas dos regiones que han anunciado que este año pretenden celebrar pruebas selectivas en Secundaria y FP. La primera quiere cubrir 158 plazas, mientras que el departamento dirigido por Esther Gutiérrez aspira a hacer lo propio con 145 plazas.

Según informa el Gobierno aragonés, hace un mes requirió por escrito al ministerio que aclarara esta situación. Ante la falta de respuesta, el secretario general técnico de su Consejería de Educación, Felipe Faci, preguntó ayer por esta cuestión en la comisión general celebrada en Madrid. «En este encuentro, el equipo del ministro Íñigo Méndez de Vigo ha comunicado que el Ministerio de Hacienda le ha trasladado la imposibilidad de convocar oposiciones». Por ello, Aragón ha convocado para hoy la comisión de seguimiento de la oferta de empleo público para abordar con los sindicatos el anuncio del ministerio.

En Extremadura, mientras tanto, la consejería anunció que convocará la mesa sectorial para este jueves tras el pronunciamiento del Ministerio de Educación.

Los planes de Esther Gutiérrez pasaban porque en la región los exámenes se pudieran celebrar en junio. Para ello es imprescindible que el proceso se convoque entre marzo y abril. Dado el estado de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, parece improbable que pueden estar aprobados para esta primavera.

Que Madrid podía vetar las oposiciones era algo que se sospechaba. El sábado pasado, la propia consejera Gutiérrez recalcó que la intención de la Junta era convocar las pruebas, aunque se estaba a la espera de un pronunciamiento por parte del Gobierno de España en cuanto a la legalidad o no de convocarlas. «Estamos pendientes de ese pronunciamiento. Sí tengo que manifestar que existe una preocupación por parte de la consejería porque el ministerio no termina de pronunciarse y no hay buenas expectativas al respecto. Siempre hemos dicho que esa es nuestra intención (la convocatoria) pero que evidentemente lo que va a determinar que haya oposiciones será el pronunciamiento del ministerio en cuanto a la legalidad o no de la convocatoria», aseveró entonces.

Pero este proceso está marcado por la polémica por otras cuestiones. Como publicó este diario, existe un grupo de docentes interinos –son mil según ellos– que están en contra de la celebración de las oposiciones de ESO. La causa de su postura es que consideran que al convocarse solo en Extremadura y en Aragón, se producirá un efecto llamada desde otras regiones que provocará un alud de aspirantes que dificultará conseguir plaza.

Distinta postura tiene la veintena de opositores que han pedido a la consejería un «compromiso firme» ante el anuncio de la convocatoria en ESO, ya que están dedicando «tiempo, dinero y esfuerzo» en prepararse los exámenes que se anunciaron en diciembre y que, en principio, estaban previstos para este 2017. Por ello, ha dirigido una carta abierta a la consejería en la que defiende que el anuncio «debe considerarse como un compromiso firme».