Una rockera con las ideas claras

Es la pequeña de seis hermanos y se dedica a un oficio del que no había antecedentes en su familia, así que ha encontrado algunas resistencias cuando decidió cómo encaminar su vida. Primero tras manifestar que su pasión era la música, después cuando optó por marcharse a vivir a Madrid, donde se instaló hace seis años. A estas alturas, afirma sin complejo que por fin ha conseguido consolidarse en la profesión que deseaba ejercer.

ALGUNOS DATOS Biográficos. Tiene 36 años, nació en Badajoz y es la pequeña de seis hermanos. Aunque en casa siempre hubo unos teclados nadie en su familia se dedica a la música de manera profesional. Estudió en el Colegio Santa Teresa y posteriormente en el Instituto San Fernando de Badajoz. Ha pasado por varias bandas en su etapa en Badajoz y actualmente está inmersa en su proyecto personal como compositora, guitarrista y vocalista de un trío que lidera ella. Profesionales. Tiene cuatro discos: 'Take me home' (Grasa Records, 2010), 'Shuffle woman' (Peer music, 2012), 'Electric Lov'e (Paella records, 2014) y 'Skin & Bones' (Paella Records, 2016). Ha compartido escenario con Jimmie Vaughan, Joe Bonamassa, The Fabulous Thunderbirds, Joe Louis Walker y Buddy Whittington. También junto a Sugar Blue (armonicista de Rolling Stones, Bod Dylan, Stan Getz) y bluesman de prestigio en Estados Unidos. Ha actuado en numerosas capitales espaolas y también en California e Illinois (Estados Unidos), Francia, Inglaterra o Estonia.

«Dar igual ser chico o chica cuando se trata de perseguir tus sueños», declara tajante Susan Santos, normbre artístico de la pacense Susana Santos Merino, compositora, guitarrista y líder de su propio proyecto, un trío con el que acaba de sacar su cuarto disco 'Skin & Bones'. Su estilo es el soul, siempre teñido de música con raíces americanas como el rock o el country que desde pequeña sintió como referencias a pesar de las modas que imperaban en cada momento. Según dice, el tipo de música que ella hace es la que tiene seguidores más fieles.

Susan Santos, zurda y autodidacta, tiene ahora 36 años, pero no fue hasta los 21 cuando pudo comprarse su primera guitarra eléctrica. Se integró en varias bandas locales de Badajoz como uno de los pasos previos a su carrera en solitario, la cual recibió el empujón definitivo cuando llegó a Madrid a finales de 2009.

Ha tocado en TVE, el musical The Hole, en California o Londres y ya ha grabado su cuarto disco

«Vine a hacer de mi hobby mi profesión. Al principio estuve unos dos años yendo y viniendo para no abandonar las clases de guitarra que impartía en Badajoz, hasta que encontré cierta estabilidad en Madrid una vez me empezaron a salir conciertos, festivales y actuaciones incluso fuera de España. No obstante, hay que saber que la música nunca es algo estable, a esto te acostumbras», matiza esta extremeña que estudió Biblioteconomía en la Universidad de Extremadura y trabajó varios años en una tienda de música de Badajoz.

Ahora únicamente hace música. «Me considero afortunada por dedicarme a lo que me gusta», dice. Solo en el año 2015 Susan Santos dio 39 conciertos, cinco de ellos en California (Estados Unidos). Al año siguiente en su gira figuraban escalas en Estonia o Londres. En este 2017 tocará en Londres el próximo mes, en Portugal en marzo, en Alemania y Países Bajos en abril, y en Oslo (Noruega) y Amsterdam (Holanda) durante el mes de mayo, indicios de que su música, siempre en inglés, tiene tirón y está multiplicando seguidores.

Pero si hay un 'bolo' con el que se declara ilusionada desde hace tiempo fue el del pasado 18 de febrero, cuando presentó su último trabajo en la sala Mercantil de Badajoz, el escenario por donde han pasado decenas de músicos locales antes de dar el salto.

Hay que decir que esta extremeña consiguió trabajar durante dos años en el programa de TVE 'La mañana de La 1' y ha formado parte del elenco de artistas del musical The Hole 2, donde interpretaba a una guitarrista. Además, en estos momentos toca caca miércoles en la sala de conciertos de madrileña de la calle Huertas Black Bird.

«Al principio no me hacían mucho caso en mi casa cuando decía lo que quería ser, pero hubo un momento en que pensé que con menos de treinta años tenía que intentarlo. No es fácil dedicarse a la música, pero poniendo pasión en lo que te gusta siempre puedes salir adelante. No sé si ser mujer ayuda porque la música siempre ha sido dominada por hombres, pero es curioso porque el blues en Estados Unidos al principio lo hacían las mujeres».

En los últimos ocho año ha ido defendiendo en solitario, junto a su bajista y batería -«yo nunca me fijo en si son hombres o mujeres, me basta con que sean buenos», dice- , cuatro discos: 'Take me home' (Grasa Records, 2010), 'Shuffle woman' (Peer music, 2012), 'Electric Love' (Paella records, 2014). El último, 'Skin & Bones' (Paella Records, abril de 2016), fue grabado durante tres días en Madrid a la antigua usanza, todos a la vez con su formación habitual de trío. Fue mezclado en Los Ángeles (California, Estados Unidos) y producido por Juan de Dios Martín.