«Queremos opositar pero no en la guerra a la que nos llevan»

«Soy padre desde el pasado 18 noviembre. Tengo un bebé de tres meses y vivo a 150 kilómetros de mi casa. Solo puedo ir a ver a mi hija y a mi pareja los miércoles. ¿Alguien cree que no me interesa una oposición para acercarme a mi casa?», pregunta Abel García, profesor interino de Intervención Sociocomunitaria en el IES Bembézar de Azuaga. «Claro que quiero oposiciones, pero no a las que me quieren llevar», responde.

Visto desde el otro lado parece, cuando menos, sorprendente. El hecho de que profesores interinos rechacen la oportunidad de poder obtener una plaza en propiedad, participando en un proceso selectivo, choca con el sentido común. Sin embargo, la realidad es que en torno a un millar de interinos extremeños, según sus datos, llevan desde enero reclamando que se pare la convocatoria de oposiciones docentes prevista para el próximo junio. Lo hacen después de que a finales del pasado año la Consejería de Educación y cuatro de los cinco sindicatos con presencia en la sectorial del área aprobaran un acuerdo por el que Extremadura convoca 145 plazas de 15 especialidades. El resto, hasta las 90 que hay en Secundaria, se convocarán en 2018 coincidiendo, además, con las oposiciones que tendrán lugar en la mayoría de las comunidades autónomas.

Los interinos que han iniciado las protestas en la región para exigir que se suspenda la convocatoria prevista pertenecen precisamente a las 15 especialidades convocadas. Una oportunidad, según la Junta, para dar estabilidad a las plantillas docentes, para reducir la alta tasa de interinidad que presentan estas especialidades, y sobre todo dotarlas de listas de espera de las que hoy carecen, de tal modo que el próximo curso, en ellas, haya docentes suficientes de los que tirar para cubrir vacantes y sustituciones y evitar así los problemas que se están teniendo este año para encontrar profesores.

Entonces, ¿por qué las quejas de los interinos de estas 15 especialidades? «Porque queremos competir en igualdad de condiciones que el resto», resume Abel García. «Porque ni uno solo de los argumentos que ha dado la consejería justifica sacar oposiciones de las especialidades fijadas», añaden sus compañeros Josefa Sanz, Pedro José Polo y Mercedes Rodríguez. Cuatro interinos que se han enfrentado a más de un proceso selectivo y que también han superado más de una oposición, aunque aún no hayan logrado plaza en propiedad.

Explican que convocar solo 15 especialidades en un año en el que ninguna otra comunidad lo hará –solo resta Aragón por decidirse– hará que sean miles los que se presenten, de dentro y fuera de la región. «Y esto no es competir en igualdad de condiciones», afirman.

Puesto que a las plazas de las especialidades convocadas no solo pueden acudir los interinos de las mismas, sino todos aquellos docentes de las llamadas especialidades afines, de Extremadura y del resto del país. «De tal modo que, por ejemplo, en Física y Química, que es la mía, se presentarán los interinos de esta, y también los de Análisis y Química Industrial, Tecnología, Laboratorio, Biología, Procesos de la Industria Agroalimentaria y Procesos de Diagnóstico Clínico». Entonces, añade Pedro José Polo, da igual que la oferta de plazas, como defiende la consejería, sea la más numerosa de las últimas convocatorias, «porque serán miles las personas que acudan». Por eso piden que se suspenda el proceso y que sus especialidades se convoquen, junto al resto y coincidiendo con las oposiciones en las demás comunidades, el próximo año.

«Lo contrario, lo que están haciendo es tirarnos por un precipicio», dice Abel. «No somos vagos, queremos opositar pero no en la guerra a la que nos llevan», afirma Mercedes. «Pedimos a los políticos y a los sindicatos sentido común. El análisis que han hecho de la situación para decidir la convocatoria no es real; sus argumentos no son válidos», asegura Josefa Sanz.

Los interinos mantienen que las listas de espera de sus 15 especialidades están en la misma situación que las de otras muchas. «Y, al igual que la consejería sí ha hecho en otras, se podrían haber convocado extraordinarias o se pueden hacer ahora listas exprés hasta el próximo año».

Del mismo modo, dejan claro que la tasa de interinidad en ellas no es mayor tampoco que en otras, «si no se quiere jugar con los números. Por ejemplo, en la mía, en Intervención Sociocomunitaria, hay una tasa de interinidad del 60% porque somos muy pocos, 22 funcionarios y 33 interinos; en la de Inglés, sin embargo, figura una tasa del 34,73%, que es menor, claro, pero en esta especialidad hay 451 funcionarios y 240 interinos», señala Abel García.

«Entonces, si los argumentos que da la consejería no son válidos y sin olvidar que el hecho de que haya especialidades sin lista extraordinaria es responsabilidad solo suya, ¿por qué nos tienen que perjudicar, por qué se eligen nuestras especialidades?», cuestionan.

«Si no hay motivos, deben rectificar; todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero desde luego con los números que les hemos puesto sobre la mesa, porque nosotros sí hemos analizado a fondo la situación de cada especialidad, no tiene sentido que sigan empeñados en la convocatoria», reiteran.

«Nos ha dado esperanza el que la consejera diga que todo puede cambiar si no hay presupuestos; pero no debe ser que Montoro ‘nos salve’, tiene que ser que sindicatos y Educación entiendan que lo que hacen es una injusticia», zanjan.