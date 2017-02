El Ave a Cabeza del Buey

Ese mismo día, jueves 16 a las 14:14, estación de Cáceres, llega un tren desde Mérida, entra en el anden 1, el más accesible. prácticamente ni baja ni sube nadie, el tren viene casi vacío. Al momento llega el tren procedente de Madrid, lleno, entra en el andén 3, por megafonía piden a los usuarios que no atraviesen las vías, se bajan muchísimas personas, suben otras tantas, pero menos. el único ascensor no da abasto, casi todo el mundo, acarreando las maletas, por el subterráneo, bajando y subiendo escaleras. Hay remedios que no cuestan dinero, sólo un poco de sentido común, como dar entrada al tren que más viajeros tiene por el mejor sitio accesible. El problema es que yo creo que hay mala fé por parte de Renfe-Adif o por quien corresponda. El tren en Extremadura no se quiere que despegue y a pesar del dineral que pone la Junta cada año, como con el avión de Badajoz, todo se lleva a cabo premeditadamente para que no salga adelante, para que nos resignemos y para que no resulte atractivo. Muerto el perro se acabó la rabia. Lo malo es que algunas carreteras tampoco son la solución: si quieres ir seguro por carretera de Cáceres a Badajoz o al revés, tienes que hacer más de 40 kms pasando por Mérida. Cuando nos rebelaremos ante tanta idiotez? cuándo dejaremos de comulgar con tanta rueda de molino?