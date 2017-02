La Junta esperará a que se pronuncie el Gobierno sobre las oposiciones a Secundaria

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, aclaró este sábado que «lo que va a determinar que haya o no oposiciones en Extremadura será el pronunciamiento sobre la legalidad o no de la convocatoria por parte del Ministerio de Educación», al que ha urgido a hacerlo lo antes posible para poder acabar con la «incertidumbre».

Queremos que sea cuanto antes -afirmó- porque sabemos que está en juego el tiempo y el dinero de los opositores, así como el esfuerzo que llevan dedicando.

Esther Gutiérrezn anunció que la intención de la Consejería de Educación y Empleo ha sido siempre convocar las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria este año, porque son «necesarias» para dar estabilidad al profesorado y porque hay listas de interinos agotadas.

Que haya habido que convocar 54 listas extraordinarias de distintas especialidades da idea de la necesidad de esta convocatoria de oposiciones, según recoge en un comunicado la Junta de Extremadura.

No obstante, insistió en que «si el Ministerio dice que por falta de presupuesto la convocatoria no sería legal, no podemos empeñarnos en convocarlas porque se podrían impugnar y haríamos un flaco favor a todos los opositores».

Gutiérrez adelanta que en cuanto se conozca el pronunciamiento del Ministerio, se convocará la Mesa Sectorial de Educación para, junto a todos los agentes sociales implicados, tomar una decisión sobre «el futuro de las oposiciones».

En el comunicado de la Junta no se aporta ninguna fecha concreta en la que se espera una respuesta del Ministerio de Educación y solo se habla de las decisiones que se tomarán una vez que se conozca.

Por último, la consejera manifestó que la Junta de Extremadura, en el marco del diálogo social, seguirá avanzando en la recuperación de los derechos básicos perdidos y «la educación es uno de ellos».

En este sentido, recordó que ya han recuperado más de 600 profesores de los cerca de 1.000 que se perdieron durante la pasada legislatura, segúna la estimación de la Junta de Extremadura.