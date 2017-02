Japan comprará de nuevo 4 millones de kilos de tabaco en esta campaña

Una certeza en medio de un mar de dudas. Japan Tobacco International (JTI) seguirá adquiriendo tabaco extremeño para esta campaña y lo hará en la misma cantidad que en los últimos años. La multinacional se quedará con 4 millones de kilos, un alivio para unos productores que a diez días de empezar a sembrar desconocen cuánto cultivarán porque no hay compromisos de compra cerrados. Ni por la empresa pública Cetarsa, que se queda cada año con el 80% del tabaco regional, ni por otras multinacionales.

Altadis, compañía del grupo Imperial Tobacco, no ha dicho cuánto este año y su tendencia de compra es a la baja. Es la empresa que más tabaco adquiere a Cetarsa (entre el 50 y el 65% de lo que gestiona), que, a su vez compra básicamente a los tabaqueros de Extremadura.

Japan Tobacco viene adquiriendo desde 2013, a través de un convenio firmado con el Ministerio de Agricultura y la Junta, tabaco extremeño. Ese acuerdo está renovado y significa para esta campaña la adquisición de cuatro millones de kilos. JPI resalta el compromiso con los agricultores extremeños en una etapa especialmente de incertidumbre.

Extremadura produjo la campaña pasada 29,5 millones de kilos, 1,2 menos que la anterior

La superficie de cultivo contratada en nuestra región fue de 8.750 hectáreas en 2016, el 97% del total nacional. Se produjeron unos 29,5 millones de kilos en Extremadura, 1,2 millones menos que la anterior.

«La gente está intranquila. A estas alturas no se saben cosas que ya deberían saberse y esto debe aclararse ya», resume Teófilo Moreno, responsable del sector tabaquero de UPA-UCE y presidente del grupo de trabajo del tabaco en el COPA-Cogeca, que representa la voz de los agricultores y sus cooperativas en la UE.

«Comprará Philip Morris, Imperial y Cetarsa pero no podemos estar más tiempo sin saber en qué cantidad lo harán. Que sepamos que JPI se quedará con 4 millones de kilos nos elimina una duda», enfatiza.

Los ojos están puestos básicamente hacia el binomio Cetarsa-Altadis, que tiene un 20,82% del accionariado de la empresa pública. Lo que puedan comprar en Extremadura otras industrias como Deltafina, Mella o Agroexpansión es poco significativo dentro del cómputo general.

Altadis cerró en 2011 su única fábrica extremeña, la de Palazuelo y el año pasado la de La Rioja. «Decían que eso no iba a afectar al tabaco extremeño pero sí afecta. De una manera u otra, afecta», indica Teófilo Moreno. Imperial Tobacco garantiza que seguirá comprando tabaco de la región pero no en qué cantidad. La campaña pasada preveía adquirir unos 10 millones de kilos aunque los productores dan por hecho, a falta de datos definitivos, que esa cuantía no se alcanzó finalmente.

Aparte de la incógnita de cuánto tabaco se comprará queda la de a cuánto se pagará. La nueva PAC y el descenso de la compra de tabaco extremeño desde 2013 (la industria lo justifica por la caída de las ventas ante el auge del mercado ilícito) añaden más preocupación en el sector productor focalizado en la región.