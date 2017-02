Alcalde Cabezas

EL 13 de julio de 2014 firmé un artículo que titulé ‘Sainete y anaconda’. En él relataba los pormenores del ‘caso Checa’. Recuerden que Clemente Checa fue un consejero de Hacienda de Monago. Fue fichado cuando ocupaba la presidencia del Consejo Consultivo. Intercambió su cargo con el dimitido Nevado Batalla. Según probó el diario HOY, Checa cobró facturas por asesoramientos jurídicos cuando la normativa de incompatibilidades lo impide. No dimitió. La gestión que se hizo de la polémica abrió una herida ética brutal. Pues bien, aquel texto terminaba así: «El listón moral se ha puesto muy bajo. O se vuelve a subir de golpe o aquí ya vale todo. Y eso no es importante por lo que a un partido u otro, a un líder político u otro pueda ocurrirles en el futuro, sino porque puede llevarnos a que ninguna formación política importante de carácter regional esté en condiciones de representar ejemplarmente el interés general, servir de referente a la ciudadanía y marcar el paso de un sistema de valores que se desangra a manguerazos». El panorama apenas ha cambiado sustancialmente desde entonces. La prueba la tenemos en lo que sucede en Badajoz. El PSOE municipal, liderado por Ricardo Cabezas, propone ‘impulsar’ una moción de censura en la principal ciudad de la región sumando a Ciudadanos y Podemos. Los socialistas, a escala local y por boca de su secretario general, Celestino Vegas, no dan crédito a la iniciativa. En el PSOE regional protocolizan el asunto, como si no fuera con ellos, de modo que poco menos que le envían a Cabezas un formulario para rellenar. Si tiene firmas suficientes, catorce, y un programa de gobierno conjunto, adelante, vienen a decirle. Como si Cabezas solicitara a la secretaria de Organización una caja de bolígrafos. Ciudadanos en Extremadura descartó tal posibilidad en una nota y Luis García Borruel, su representante en el consistorio pacense, que ya estuvo detrás del primer intento de moción de hace unos meses, se disfrazó de chico formal, que hará caso a lo que le digan de Madrid, pero que Cabezas, juez y parte, debe demostrar que en el Ayuntamiento hay corruptos. En otros círculos, García Borruel se está hartando de asegurar que la moción está hecha y que saldrá adelante. Podemos -visto lo visto, de lo más coherente que tenemos en la región- sigue en sus trece: lo que sea con tal de echar al PP. No engaña a nadie.

Hoy la moción tiene muchas más posibilidades de prosperar de lo que pueda parecer. Primero porque el PP no ha sabido gestionar bien su gobierno en minoría. Segundo porque tendrá que transcurrir un tiempo hasta que el PP recupere su credibilidad. No está muy en condiciones de reclamar para sí la sensatez política que no despachó en otras épocas. Tercero porque Ciudadanos está manga por hombro en la región, dividido y dejado de la mano de Albert Rivera. Borruel es un verso libre. Cuarto porque Podemos nada tiene que perder. Si acaso, puede conseguir que la Diputación de Badajoz eche para atrás el plan del Hospital Provincial. Quinto porque el PSOE, metido en primarias, toma decisiones de hondo calado para la región solo desde su perspectiva partidista. Libre de marcaje, Cabezas puede convertirse en una especie de Sergio Ramos cuando sube a rematar en el minuto 93. Así las cosas, no es descartable que Luis Salaya use en Cáceres la misma fórmula, ‘impulsar’ una moción contra Elena Nevado incluso a sabiendas de que Ciudadanos no la apoyaría. La Ejecutiva lo recibirá en la sede de Mérida. Tampoco lo es que Monago rectifique y presente otra en la Asamblea cuando le parezca. ¿Para perderla? Ya veríamos. Pero como poco conseguiría que PSOE y Podemos se tuviesen que alinear. ¿Alguien en el PSOE tendría el cuajo de reprochárselo? Qué más da. ¿Qué más da que Extremadura vuelva a registrar la tasa de paro más alta del país? ¿Qué más da que cosas como estas se vayan a cargar pactos como el del tren o el del sistema de financiación? Aquí sigue valiendo todo.