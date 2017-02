Médulas salvavidas

Que te mojes porque llueve. Abrir la ventana y ver algo más que un pasillo. Tumbarse en el sofá. Leer. Cuando llevas cuarenta días metido en una unidad de trasplantes, encerrado en el mundo de tres metros por cuatro de una habitación de hospital, lo que añoras es la parte más prosaica de la vida. O mejor: la parte más prosaica de la vida se convierte en poesía. Lo sabe bien Andrés Sánchez (36 años). «En la unidad de trasplantes –cuenta–, las habitaciones parecen naves espaciales. Tienen un cristal grande por el que te ven desde fuera, aunque las visitas están muy restringidas. La exposición a todo lo exterior es mínima. Incluido al aire, que está muy controlado. Lo que yo más echaba de menos esos días era que me diera el aire de la calle en la cara». Él estrenó médula ósea el 27 de noviembre del año 2014, justo tres meses después de que le diagnosticaran leucemia (cáncer en la sangre). La noticia le llegó sin ni siquiera intuirla. «Fui un lunes a hacerme unos análisis porque llevaba un tiempo sintiéndome muy cansado, subía cuatro escalones y me asfixiaba –relata–. Me sacaron sangre y me volví a casa a comer algo. A las dos horas me llamaron por teléfono porque en el análisis había algo que no cuadraba». Esa tarde le dieron el diagnóstico. Y dos años y medio después, echa la vista atrás y lo resume casi todo en una frase. «En estos dos últimos años –dice–, estoy disfrutando la vida más que antes».

Que este agente financiero de Cabezuela del Valle residente en Plasencia pueda paladear cada día de su vida se explica por una cadena que implica a médicos, enfermeros, investigadores, científicos, medicamentos, hospitales... Y donantes. En su caso, una chica de Madrid, de 18 años. No tiene más datos sobre ella. Una joven que un día feliz decidió poner su médula ósea a disposición del mundo.

Ese mismo paso lo dieron el año pasado en la comunidad autónoma 1.067 personas, la mayor cifra en la historia de ADMO (Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura), un eslabón básico de este engranaje que facilita un remedio a enfermos de leucemia y otras patologías de la sangre. El colectivo celebró en 2016 su veinte aniversario, y lo hizo con una noticia para enmarcar: por primera vez superó la barrera de los mil donantes nuevos en doce meses. Fueron doscientos más que en 2015 y casi quinientos más que en 2014. En total, en los últimos cuatro años la Asociación ha ayudado a que la lista crezca en la región en 3.075 nombres, y en la actualidad hay en Extremadura 7.337 personas dispuestas a regalar médula ósea.

Una de ellas es Ester Cano (51 años). Vive en Badajoz y hace más de una década que se hizo donante. «Un día –explica– iba andando de vuelta a mi casa y un amigo me contó que en el barrio había dos vecinas que tenían leucemia y necesitaban un trasplante, y esto fue lo que me impulsó a hacerme donante». Ocho años después recibió una llamada de teléfono que recordará siempre. «Me dijeron –rememora– que mi médula ósea era compatible con una persona de Barcelona que la necesitaba, y me preguntaron si quería seguir adelante con el proceso. Dije que sí, claro».

«Prefiero no conocerle»

Lo siguiente fue ir a hacerse un segundo análisis de sangre –el primero es el de cuando se hizo donante–, al hospital de Salamanca. «Me acuerdo bien de aquel día porque eran las fiestas de allí y fuimos a un concierto de Diana Navarro», evoca Ester, a la que aquella mañana extrajeron sangre e hicieron un examen médico completo. A ella la eligieron de entre el enorme banco de datos que es el Redmo (el Registro Español de Donantes de Médula Ósea), y ese chequeo permitió certificar que era apta para donar ese tejido.

Unas semanas más tarde, Ester Cano volvió a la ciudad castellanoleonesa, para la donación definitiva. «La semana antes –cuenta ella– me estuve poniendo unas inyecciones, y en esa segunda visita al hospital de Salamanca me sacaron la sangre. Estuve tres o cuatro horas tumbada tranquilamente, mientras me hacían la extracción. Cuando acabé me fui a dar una vuelta por la ciudad. En realidad fue como si no hubiera hecho nada».

Ese gesto al que ella no concede importancia le cambió la vida a alguien de quien la donante extremeña no tiene más dato que su procedencia. «Solo sé que es de Barcelona, y prefiero que sea así, prefiero pensar que el trasplante funcionó y mantener la ilusión de que a esa persona le va bien», reflexiona.

A ella, como a la mayoría de los donantes efectivos –aquellos cuya médula ósea ya se ha usado para un trasplante– le hicieron la transfusión de sangre por aféresis. Es un método en el que se separan desde un principio los diferentes componentes de la sangre. Basta con un pinchazo. «El otro sistema que se emplea en la donación de médula ósea es la punción, pero solo se hace en el quince o veinte por ciento de los casos; en el resto se hace por aféresis», explica Alicia Carrasco, la coordinadora de ADMO, el colectivo que el año pasado cumplió dos décadas desde su fundación.

Andrés Sánchez, en Plasencia. :: / DAVID PALMA

«Surgió –explica la propia Asociación– vinculada a personas que habían tenido contacto directo con cualquiera de las enfermedades relacionadas con un remedio que está dentro de cualquier ser humano: sus células madre sanguíneas». Ahí, en las famosas células madre, está la clave que explica la importancia de la médula ósea y de su donación. Su capacidad para renovarse por sí mismas y producir nuevas células las otorga un poder curativo trascendental. «El trasplante en sí –detalla Andrés Sánchez– no es nada, es un rato enchufado a una máquina, nada doloroso». Pero para llegar hasta ahí, es necesario pasar por un proceso que el joven cacereño recuerda como «muy duro». «Se puede decir –explica en tono pedagógico– que destruyen tu médula ósea enferma para sustituirla por una sana, y para poder hacer eso, llevan tu cuerpo al límite». Como me resumió un médico –ilustra–, provocan que estés muy enfermo para luego poder estar sano».

«Imposible de olvidar»

Es algo «imposible de olvidar», admite él, que de hecho, recuerda todas las fechas clave. El lunes 27 de agosto de 2014 le dieron el diagnóstico, y ese mismo día le ingresaron y permaneció en el hospital hasta el 8 de octubre. «Me mandaron a casa sin haberme hecho el trasplante, pero que conste que no tengo ninguna queja del trato que me dieron en Salamanca, todo lo contrario». Aunque volvió a Plasencia, cada dos días tenía que regresar a la capital castellana –a 125 kilómetros– para las transfusiones.

En uno de esos viajes, cuando no hacía ni dos semanas que había vuelto a casa, le detectaron una infección pulmonar que obligó a una nueva hospitalización. Volvió a pisar la calle el 17 de diciembre, con el alta médica en el bolsillo pero las fuerzas bajo mínimos. «Me pasaba el día en la cama, en Nochebuena no pude ni tomar una sopa», recuerda Andrés, que al salir del hospital tuvo que quedarse en Salamanca, en un piso alquilado. Iba al hospital a diario, y pasaba en él ocho horas.

Así fueron las primeras semanas con su nueva médula ósea. Después, poco a poco fue mejorando. Con el progreso, las visitas al centro sanitario se fueron espaciando, y a mediados del año 2015 pudo regresar a Extremadura. Ahora convive con las secuelas de su enfermedad, pero puede hacer muchas de las cosas que hacía antes. Ha perdido masa muscular, ha tenido problemas en los ojos, el corazón y la piel, su estómago le da algo de lata y ha tenido que acudir a Urgencias más de una vez, pero puede conducir, hacer la compra, salir a pasear... «Ahora valoro mucho cosas a las que antes no daba importancia–reflexiona Andrés Sánchez–. Lo que he vivido me ha enseñado a apreciar todo lo que tengo y a disfrutar de cada día más que antes. Sé que esto que digo es un tópico, pero es que es verdad. No te das cuenta hasta que te pasa a ti».

Él es particularmente consciente porque lo ha experimentado en primera persona, pero la cercanía emocional es un factor importante a la hora de abordar el fenómeno de la donación. «Muchas de las personas que dan el paso de hacerse donantes de médula ósea es porque han conocido algún caso cercano, alguien de la familia, el trabajo o el barrio que tiene leucemia o alguna otra enfermedad de la sangre y que necesitan un trasplante», explica Alicia Carrasco, de ADMO. «También ayudan –continúa– los casos particulares que se conocen gracias a los medios de comunicación y las redes sociales».

O sea, historias como la de Pablo Ráez, el joven malagueño con leucemia que ha ido narrando con detalle la evolución de su estado de salud. A él le trasplantaron una médula ósea con la que tenía una compatibilidad de ocho sobre diez, un porcentaje alto pero lejos del ideal. «Lo mejor –explica Andrés Sánchez– es que el donante sea tu hermano. Al mío le hicieron las pruebas y resultó que no era compatible, pero encontramos una médula para mí, con una compatibilidad de nueve sobre diez». «Yo tuve suerte porque mi alotipo (una especie de código genético) es bastante frecuente y solo tuve que esperar tres meses para el trasplante», admite el joven extremeño, que tiene una mochila vital repleta de experiencias. Antes de enfermar ya había visitado una veintena de países, y de hecho, tenía previsto ir a Polonia cuando le dieron el diagnóstico que le cambió la vida.

Tuvo que cancelar ese viaje, y ahora sus destinos son más cercanos. Los últimos, Asturias y País Vasco, cuenta Andrés, que cada quince o veinte días vuelve a Salamanca a revisión. «Allí, no preguntas por los pacientes a los que otras veces has visto y ahora no –comenta–. No preguntas porque sabes que si no están, no es porque se hayan curado. También pasa que de pronto, en una de esas visitas ves a alguien a quien hacía tiempo que no veías, y te llevas una alegría enorme. Yo conozco a gente a la que le hicieron el trasplante hace diez años, y doce...».

«Merece muchísimo la pena»

El camino es complicado, la experiencia marca, pero él tiene claro que «merece muchísimo la pena luchar». «A mí el médico me dijo ‘Oye, que de esto se puede salir’. Y es verdad. Pero para que sea así, es importantísima la donación. Sin gente como la chica que donó para mí, yo no estaría aquí».

La alternativa del cordón umbilical «La sangre del cordón umbilical puede ser utilizada para ser trasplantada, de la misma manera y en las mismas indicaciones que la médula ósea». Es un párrafo de lo primero que leerá cualquiera que entre en el blog del Banco de Sangre de Extremadura. «La recogida de sangre de cordón umbilical –se explica en ese mismo texto–, después del nacimiento y de la sección del cordón, no supone ningún riesgo ni para la madre ni para el hijo». «El trasplante de sangre de cordón umbilical –continúa–, como el de médula ósea, puede contribuir a la curación de niños y adultos que sufren enfermedades graves, enfermedades de la sangre que ponen en peligro su vida». La explicación aclara dudas, y pone de relieve la importancia del cordón umbilical, al que también dedica parte de sus esfuerzos la Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura. «La sangre del cordón umbilical –explica ADMO en su web– es rica en células madre, especializadas en la renovación de las células sanguíneas». En los últimos años, las donaciones de cordón umbilical en Extremadura han ido en retroceso. De los 1.031 recogidos en 2011 se ha pasado a 485 en 2015.

Él está tan agradecido, y es tan consciente de la trascendencia de la donación de médula ósea, que se ha ofrecido a ADMO para ayudar en lo que pueda. Su testimonio quizás mueva a alguien a dar el paso de donar, un gesto que Ester Cano define como «una de las mayores satisfacciones» de su vida. «Si puedes ayudar a una persona simplemente tumbándote en una camilla durante unas horas para que te saquen sangre, pues cómo no vas a hacerlo», argumenta. «Que haya alguien –continúa– que puede vivir gracias a un gesto mío que no me supone nada... Es una satisfacción enorme. Ya sé que he hecho alguno bueno en esta vida. Cada uno de nosotros, a título particular no puede conseguir que una guerra se acabe, pero sí podemos ayudar a alguien a vivir mejor». «La única manera de mejorar el mundo es siendo mejor cada uno de nosotros, pero esto requiere que cada cual se pare a pensar y se esfuerce en intentar ser mejor persona», invita Ester Cano, que tras su donación efectiva, se hizo voluntaria de ADMO, la asociación que acaba de firmar el mejor año de su historia.

Los 1.067 donantes nuevos en el año 2016, además de una cifra récord, suponen mejorar con mucho las previsiones recogidas en el Plan Nacional de Médula Ósea 2013-2016. Este documento vaticinaba que Extremadura acabaría el pasado ejercicio con 589 nuevos donantes, una cifra que se ha superado en un 81 por ciento. Además, ese Plan especificaba que en el periodo 2013-2016 sumaría 2.356, una marca que ha superado en más de setecientas personas.

Estos números, sumados a los de otras comunidades autónomas españolas y otros países, y también a los avances médicos, han contribuido de forma capital a mejorar las expectativas de quienes padecen una patología de la sangre que solo se puede remediar con un trasplante de médula ósea. «Cada día se diagnostican once nuevos casos de leucemia o alguna otra enfermedad de la sangre», precisa Alicia Carrasco, que añade otro dato ilustrativo. «Hace diez años –detalla la coordinadora de la Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura–, la posibilidad de encontrar un donante compatible era de una entre cuarenta mil, y ahora es de una entre dos mil doscientos».

De hecho, la Asociación recuerda que «desde su nacimiento en el año 1996, entre un pequeño grupo de amigos, y hasta el día de hoy, la situación ha evolucionado enormemente». Ahora hay más información y, sobre todo, más donantes. Más gente como Ester, que hace posible que otros, como Andrés, puedan salir a la calle, a disfrutar del aire en la cara.