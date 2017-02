Hace unas semanas, escribí sobre una pregunta muy popular en Perú: '¿Cuándo se jodió el Perú?', que proviene de 'Conversación en la catedral', novela publicada por Vargas Llosa en 1969. En ella, Zavalita, uno de los personajes, se pregunta en qué momento se había jodido el Perú. A raíz de este artículo, dos amables lectores me han escrito mensajes preguntándome si es más correcto decir y escribir Perú o el Perú.

Esta consulta me ha recordado un debate que mantengo en ocasiones con amantes del queso y amigos en general en torno a si es más correcto hablar de la torta del Casar o de la torta de Casar. Hay casareños, incluso, que se irritan un poco cuando decimos que vamos al Casar a tomar morcilla o al Casar a comprar perrunillas, mantecados y roscas fritas. Argumentan que decir que vamos al Casar es paleto, que lo correcto y fino es explicar que vamos a Casar de Cáceres a comer en Casa Claudio o vamos a Casar a ver teatro en La Nave del Duende.

El caso de Casar de Cáceres y su torta del Casar o de Casar se da también en otros pueblos extremeños como Navas del Madroño. Nadie dice que va de excursión a las Navas del Madroño, pero si se queda solo con la primera parte del topónimo, es muy común en la zona de Brozas, Alcántara, Arroyo de la Luz o Garrovillas de Alconétar comentar que te vas a pasar la tarde con unos buenos amigos de las Navas.

Hay otra Nava, la de Santiago, esta en la provincia de Badajoz, que suele presentarse sin artículo: Nava de Santiago, pero es muy normal anteponer el artículo y anunciar que te vas a tomar un vino a la Nava. Entre Cáceres y Aldea del Cano están las Casas, cuyo topónimo completo es Casas de don Antonio, así se llama este pequeño municipio, epicentro de Extremadura, aunque popularmente nos refiramos a él con el determinante delante: las Casas.

La lista de municipios extremeños en los que el 'la' o el 'las' se usan normalmente no acaba aquí. Aldea del Obispo aparece así en algunos carteles, aunque lo propio sería La Aldea del Obispo. Sucede algo parecido con El Carrascalejo y qué decir de La Zarza, que durante un tiempo fue llamada Zarza de Alange (no se les ocurra llamar así al pueblo en presencia de un zarceño por dos razones: la primera porque no es su nombre y la segunda porque puede retirarle la palabra). ¿Pero la llamamos Zarza o La Zarza?

En estos casos hay duda sobre el empleo del determinante masculino o femenino para referirnos al pueblo. En otros, no hay duda ninguna porque el topónimo ya incluye 'la' o 'el' de serie, caso de La Cumbre, La Haba, La Parra, La Pesga, El Torno, etcétera.

Llegados a este punto, convendría dejar claro si llamamos al queso de Casar de Cáceres torta del Casar o de Casar. Para ello, atendamos a lo que prescribe la Fundación del Español Urgente-Fundéu BBVA, asesorada por la Real Academia Española, que advierte de «la tendencia, cada vez más frecuente en los medios de comunicación de habla hispana, a no utilizar el artículo delante de los nombres de países que tradicionalmente lo llevan en español, como es el caso del Tíbet».

«Los medios, prosigue la prescripción de Fundéu, recogen informaciones sobre las revueltas callejeras de los tibetanos contra las autoridades chinas que allí gobiernan y son muchos los que optan por escribir o decir en Tíbet, desde Tíbet, de Tíbet o hacia Tíbet, cuando lo correcto y tradicional en español es en el Tíbet, desde el Tíbet, del Tíbet o hacia el Tíbet. Esta fundación, cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, quiere advertir de esa tendencia de procedencia anglosajona que hace que prescindamos del artículo en nombres de países como el Líbano, la India, la República Dominicana o el Tíbet».

Es decir, seguir la tradición española es lo correcto y, por lo tanto, puede y debe decirse el Perú, la India, el Casar, la Zarza y las Navas. Queda claro pues que la torta es del Casar.