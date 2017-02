El SES propone limitar el número de opositores que pasen la primera prueba

Limitar el número de aspirantes que superen la oposición para tener de este modo una cifra concreta de opositores a los que baremar los méritos. Es la medida que el SES planteó ayer a los representantes sindicales en la Mesa Sectorial que se celebró.

Una nueva medida para evitar los errores cometidos en las dos convocatorias de oposiciones que ha gestionado el órgano autónomo desde que culminó el traspaso de competencias. Porque tanto las de 2007 como las de 2011 se han alargado en el tiempo y han estado marcadas por contenciosos judiciales. Por este motivo, el SES busca fórmulas para acortar los procesos y evitar la judicialización en la que será su tercera convocatoria de oposiciones en este 2017. Medidas que pasan, entre otras, por fijar plazos a los tribunales de selección, liberar a sus miembros para que puedan hacer el trabajo y poner al servicio de los secretarios su asesoramiento jurídico, como ya ha adelantado la secretaria general del SES, Concha Torres.

A estas se quiere sumar la de limitar el número de aspirantes que superen la fase de oposición. La idea es que, por ejemplo, se fije un porcentaje por encima del número de plazas, de tal modo que si en una categoría salen a concurso diez plazas solo superen la oposición las treinta mejores notas. Así solo serían a estos treinta aspirantes a los que se tendrían que baremar los méritos.

Los sindicatos instaron al SES a presentar la medida, incluida en las bases de la convocatoria, por escrito. Consideran que la fórmula debe estar por escrito para poderla estudiar y después negociar. Del mismo modo que reclaman el documento que recoja la propuesta para la integración de los sanitarios de Atención Continuada –que ya se comprometieron a llevar a la reunión de ayer– y de las instrucciones que establezcan cómo disfrutar de los días libres.

«El SES quiere que los trabajadores lleguen a Navidad con no más de cinco días acumulados y esto desde luego lo tenemos que estudiar, porque no estamos a favor», señaló Emilia Montero, de CSI-F, del mismo modo que expresó el rechazo sin paliativos a la propuesta de limitar el número de aspirantes que superen una oposición. «Si alguien tiene un cinco y con méritos alcanza la primera plaza, no puede ser que no se le bareme porque se decide que solo se puntúan méritos a los que tienen más de un ocho», criticó. A su juicio, «esto es romper las reglas del juego y cargarse los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Por otro lado, esta central aseguró ayer que hay un millar de plazas sin cubrir en el SES y, por eso, reclamó conocer el Pacto por la Garantía y sostenibilidad del sistema sanitario extremeño. Para saber si en el mismo se abordan los problemas que afectan a la sanidad pública, como son su alta temporalidad y la merma de su plantilla. Además, tal como adelantó su presidente autonómico, Benito Román, CSI-F estudia llevar a los tribunales el citado pacto, porque se ha dejado fuera al 65% de los representantes legales en la Sectorial de Sanidad.