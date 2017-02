Un proyecto para recuperar bosques con jabón de ceniza puede llegar a Extremadura

Extremadura sufrió en 2016 un total de 703 incendios que quemaron 6.349 hectáreas. De ellas, 2.600 fueron arrasadas en Los Galindos, Cáceres, donde el 23 de junio se quemaron 1.500. En la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, el incendio llegó a 1.100. En 2015, el incendio de Sierra de Gata supuso daños que superan los cincuenta millones de euros, según la Junta. Esos son sólo algunos de los datos que concretan las pérdidas económicas y medioambientales que supone un fuego en la región, un lastre con el que lleva luchando esta comunidad autónoma durante décadas. Por esos motivos, un nuevo proyecto a nivel nacional baraja la posibilidad de centrarse en la región extremeña para poner en marcha su idea. Se trata de 'Ashes To Life' (cenizas para la vida), una iniciativa creada por un equipo de especialistas en conservación del medio ambiente y creativos publicitarios cuyo objetivo es elaborar jabones ecológicos con ceniza y destinar los beneficios a la restauración de bosques dañados por los incendios. «Desde el principio, pensamos en Extremadura. Hemos tenido contacto con una Plataforma de Representación de Bomberos Forestales que nos está ayudando en la localización de espacios y desde un primer momento nos hablaron de Extremadura como un lugar indispensable en el que llevar a cabo el proyecto», asegura Sandra Magro Ruiz, cofundadora de Creando Redes, empresa de restauración ecológica, y doctora en Ecología, Conservación y Restauración de Ecosistemas.

A Extremadura se sumarían «probablemente» Galicia, Cataluña y Andalucía, así como algunas provincias de Castilla y León y Valencia. «Por el momento no hemos profundizado en zonas determinadas, pero tendremos en cuenta el valor medioambiental de las áreas quemadas y aspectos como las facilidades que nos pongan las administraciones regionales», añade Magro.

En ese sentido, el incendio en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos del verano de 2016 «es uno de los de mayor riesgo medioambiental de la historia la región», según la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente. En ello han insistido en varias ocasiones teniendo en cuenta que en él se declaró el nivel de emergencia II y la situación de gravedad 2 del Plan de Protección Civil y Emergencias (Platercaex), niveles que se activan cuando «la situación es de grave riesgo para el medio ambiente». El fuego afectó a una zona de alta montaña que empieza a 1.600 metros de altitud y se extiende hasta muy por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es ahí donde están los elementos más frágiles de la Reserva Natural, tal y como indica su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Campaña de 'crowdfunding'

El lanzamiento del proyecto se ha llevado a cabo a través de una campaña de 'crowdfunding' cuya recaudación se destinará a la primera producción de jabón 100% orgánico. El siguiente paso será desarrollar un protocolo de restauración ecológica para bosques quemados con el apoyo de científicos, administraciones, oenegés, empresas y otros grupos de interés vinculados a la prevención y extinción de incendios.

«Queremos poner en marcha un modelo de economía solidaria que sirva para sensibilizar a la población sobre un problema tan grave como los incendios. Al comprar el jabón de 'Ashes To Life' estás contribuyendo a la restauración ecológica de los bosques quemados», explica Magro, quien apunta que «cuando un bosque se quema, un valioso capital natural y social desaparece». Alude al refugio de un gran número de especies que aportan bienes y servicios a la población o el valor identitario del paisaje y el sentimiento de pertenencia que generan los espacios naturales.

«Hacer partícipe a la población de la importancia de los bosques no sólo como recurso económico, sino como fuente de bienestar es fundamental», añade Ana Méndez, bióloga que también forma parte del proyecto.

Desde la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente destacan que es «una buena idea siempre y cuando el proyecto no tenga ningún tipo de interés económico». En 'Ashes To Life' dejan claro que no abogan «bajo ningún concepto» por que se generen incendios forestales. «Es un proyecto sin ánimo de lucro», aclara Sandra, que coincide con Francisco Castañares, presidente de Aeefor, en la importancia del trabajo de prevención. «Nosotros estamos en desacuerdo con el aprovechamiento de recursos que se obtengan a partir del monte quemado. Si hablamos de una proyecto cien por cien altruista, sí podemos estar ante una buena idea», matiza Castañares.

'Ashes To Life' estima que en un año y medio esta iniciativa puede ver la luz. Por el momento ya se han puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. «Les pareció bien e incluso aportaron nuevas ideas», destaca Sandra, quien matiza que en los próximos meses intentarán mantener reuniones con las administraciones públicas regionales para abordar este proyecto.