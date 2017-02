«El escritor tiene que ser ambicioso y aspirar a superar a Cervantes»

Es uno de los escritores más sólidos del castellano. Miles de lectores esperan sus novelas como un acontecimiento desde que publicara, en 1989, 'Juegos de la edad tardía', una obra que deslumbró tanto que situó a Luis Landero (Alburquerque, 1948) en la cumbre de la literatura, avalada además por dos de los grandes galardones de las letras españolas: el Premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa. Cualquier novela firmada por el extremeño llega desde hace un cuarto de siglo a las librerías con una promesa de calidad derivada del inmenso caudal que le prestan las que le precedieron. Es lo que le ha ocurrido a su última creación, 'La vida negociable', ante la que la mayoría de los críticos coinciden en que se trata de una narración magnífica, en la mejor tradición de Landero y llamada a tocar, como las otras del autor, el corazón de los lectores. En esta entrevista, el alburquerqueño habla de 'La vida negociable', pero también de los fundamentos de su oficio, de su actitud ante la escritura y de las fuentes que la inspiran. Habla incluso de sus manías. Y, por supuesto, de su vida y de Extremadura.

No podrá quejarse de las críticas hacia su última novela, 'La vida negociable'. La mayoría no es que sean buenas; son entusiastas. ¿Qué piensa de eso? ¿Es tan buena su novela también para usted?

Yo no puedo entrar en lo que digan los críticos, aunque en esta ocasión alaben mi novela. Lo que nos toca a los escritores es resignarnos ante los críticos y, sobre todo, ante los lectores. La novela es del escritor mientras la escribe. Una vez publicada pertenece a los lectores. A mí las buenas críticas me halagan. Soy una persona insegura. No sé muy bien lo que escribo y, por tanto, me gusta que hablen bien, como a todo el mundo. Y las críticas malas me duelen, aunque ya relativizo porque soy perro viejo.

