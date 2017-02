«¿Hijo, por qué no opositas?»

Dicen que mi padrino enloqueció preparando oposiciones. Yo no enloquecí, pero las saqué y frené en seco. A los 23 años, ya era funcionario y mi vida estaba escrita para los restos: horario fijo, sueldo decente, empleo seguro, jubilación sin sobresaltos. El horizonte quedaba definido, mis sueños quedaban limitados y la placidez comenzaba a empaparme y a conducirme, inexorablemente, hacia una «aurea mediocritas» en la que los estímulos serían mínimos y más de postureo y disimulo que reales (carrera profesional, sexenios, esas cosas).

Sacar una oposición a los 23 es como hacerse la vasectomía a esa misma edad. No, no soy tan tonto como para renunciar a una vida laboral tan segura como poco estimulante, pero coincidirán conmigo en que, dejemos lo personal y vayamos a la categoría, un país cuyo bienestar y satisfacción colectiva depende de las convocatorias de oposiciones es un país con pocas posibilidades de progreso.

Vuelve a haber oposiciones y Extremadura respira aliviada. De nuevo es posible la seguridad y las biografías escritas para siempre. El país de los 100.000 funcionarios vuelve a ilusionarse. Reabren las academias, se imparten cursos de todo para todo siempre que puntúen, se recuperan las expectativas, es posible soñar una pizca y retornan las cifras espectaculares: «10.000 aspirantes a siete plazas de celador realizan hoy el examen selectivo... Colapsados los accesos a la ciudad por la celebración de oposiciones...». Hace años, realicé un reportaje sobre oposiciones y no creo que los datos hayan cambiado mucho. Se resumían en que las autonomías más pobres eran las que tenían más opositores: Galicia, Castilla, Extremadura y Andalucía. La cifra relativa disminuía en Levante o Madrid y era mínima en el País Vasco y Cataluña.

Es lógico: en Extremadura, si uno aspira a progresar, ser alguien o como quieran ustedes denominar al cambiar de estado, ha de presentarse a una oposición. Es muy complicado aquí dar el salto a través de la empresa o de un buen empleo. En Girona, Vitoria o Castellón es distinto. Allí, la realidad no te empuja irremediablemente hacia la oposición. Hay otras posibilidades y con ellas, también se amplía el horizonte: nada está escrito, todo es posible, trabajar o emprender significa evolucionar y la oposición solo es una opción secundaria a la que se recurre si lo demás falla.

En Estados Unidos es parecido. Solo hay que fjarse en los secundarios de las películas. Abundan los policías, los empleados municipales y los jueces hispanos o negros. El funcionariado es su ascensor social. Son sueldos decentes, aunque nunca serán ricos, pero la comunidad los respeta y eso reconforta en Mérida y Boston.

Los 'blancos' ocupan los despachos de los grandes bufetes de abogados, las oficinas de brockers, el staff de las multinacionales. Como aquí, en Extremadura, donde no llama la atención que una jueza extremeña sea acosada y sancionada en Cataluña por no entender bien el catalán, pero sí nos emociona que un joven triunfe en Madrid con su empresa. Al fin y al cabo, surtimos de jueces, acosados o no, al resto del estado desde siempre, lo raro es que surtamos de emprendedores.

Es lógico que en una región donde las oposiciones son una posibilidad de empleo secundaria, las expectativas de desarrollo, progreso, crecimiento y empleo sean mayores, al fin y al cabo, a eso, a emprender y a crecer se dedican los esfuerzos de la mayoría de sus ciudadanos. Y también es lógico lo contrario: el estancamiento de una región donde convocar oposiciones es la principal y mejor noticia laboral (y también la más vista, compartida y comentada).

Todos los gobiernos extremeños inician su mandato hablando de un cambio de modelo productivo y acaban convocando oposiciones como recurso seguro para que estemos contentos. De generación en generación, yo el primero, transmitimos la misma pregunta-consejo-ruego: «¿Hijo, por qué no preparas una oposición?». Y así, mal vamos.