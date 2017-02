«La mayor parte de la cañada está intransitable. De eso se habla poco»

Al jeque Mansour Al Nahyan, dueño de la finca Los Quintos de San Martín en Valencia de las Torres, la Junta le ha dicho no a la petición de cambiar el trazado de la cañada real leonesa que pasa por su propiedad. Proponía trasladar el camino público a otra zona. A los anteriores dueños, la familia gaditana de los Mora-Figueroa, la Administración les dio la misma respuesta hace doce años. «De eso se habla pero no de que se trata de una vía que está intransitable en su mayor parte, que casi ningún ganadero ya utiliza y que nadie se encarga de que la cañada sirva para algo», se queja el alcalde, Valentín Pérez.

Hace ahora un año trascendió que el hermano del emir de Abu Dhabi había adquirido esa finca extremeña de 8.000 hectáreas y que tenía pensado un mejor aprovechamiento ganadero (20.000 cabezas de ovino y una yeguada) y cinegético del terreno. El primer edil de Valencia de las Torres (630 vecinos, comarca de la Campiña Sur) sigue confiando, como el resto de sus paisanos, en que el dueño propietario de Los Quintos de San Martín traiga buenas noticias para la localidad.

«Creo que el hecho de que no se haya aprobado la modificación del trazado de la cañada no afectará para nada a lo que quiere hacer en la finca . Eso es algo que ya intentaron los anteriores dueños y se les dijo que no varias veces», avanza Pérez.

«Pero ya es el momento de que tengamos claro que la mejor utilidad que puede tener una cañada o un camino público es que sirva para algo. Si está cubierta en su mayor parte por chaparras, matojos o jaramagos... (silencio). Si está intransitable ya me dirán para qué sirve. De hecho, por eso mismo, ya no pasó por esa cañada en Los Quintos el único ganadero que lo hacía. Es que con el estado actual no sirve para hacer senderismo o cicloturismo», incide el regidor valenciano.

«Las administraciones deberían arreglar esta situación. Las cañadas son algo a conservar y para eso lo mejor es que sigan siendo útiles», sentencia Valentín Pérez.

Municipios vecinos como el de Maguilla presentaron alegaciones a la propuesta de modificación del trazado de esa cañada que atraviesa Los Quintos. La alcaldesa de Maguilla, Fernanda Ortiz, subrayó a HOY que el Consistorio intervino cuando supo de esa propuesta y «jamás hemos pedido a Podemos (emitió una nota de prensa sobre el tema) que hiciese nada a instancias nuestra». Las alegaciones del Ayuntamiento de Maguilla se basaron en «un pormenorizado estudio» de Javier Cuadrado Geillet, «afectado por el tema y que, de forma particular, también alegó».