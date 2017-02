Enfermeros de la UCI denuncian sobrecarga de trabajo porque hacen 64 noches anuales

plasencia. «Cada semana tenemos un turno de trabajo diferente y al final del año, desde 2012, hacemos 64 noches; esto nos supone una sobrecarga que la estamos notando, porque estamos agotados, desmotivados, con falta de concentración... y esto, lógicamente, redunda en la calidad del servicio que prestamos».

Son enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Plasencia y aseguran que están cansados de pedir un cambio en sus turnos de trabajo que les permita reducir el número de noches anuales, sin que hasta la fecha su reivindicación haya sido atendida. «La falta de respuesta está motivando, además, que compañeros con una experiencia contrastada en el servicio se trasladen a otros; en los últimos seis meses se ha renovado el 50% de la plantilla». Afirman que la atención a pacientes críticos, de los que se ocupan en la unidad, requiere trabajar en las mejores condiciones físicas posibles y, sin embargo, con la sobrecarga de trabajo que llevan acumulando desde hace cinco años no las tienen.

«Todo comenzó por una decisión de la Dirección de Enfermería que se impuso de forma unilateral y que, de un plumazo, eliminó los turnos de noche fijos que existían, lo que supuso que todos los trabajadores pasáramos de 42 noches, las recomendables, a un total de 64».

Son 17 profesionales afectados. El último escrito enviado a los responsables del SES fue el pasado 17 de enero. «En los años que llevamos enviando escritos no hemos tenido ninguna respuesta clara». A pesar de que, argumentan, «no es de recibo que en una unidad donde se realizan tareas asistenciales que precisan de una elevada dosis de concentración y capacidad de respuesta inmediata, el personal esté agotado y desmotivado».

De forma voluntaria

El SES, por su parte, asegura que no es cierto que no se haya respondido a sus escritos. Añade que en los archivos de la gerencia no han encontrado ningún escrito de queja de estos enfermeros durante la pasada legislatura, «que es donde se originó el problema al que aluden como consecuencia de la Resolución de 18 de mayo de 2012 de la dirección de Recursos Humanos de las Áreas de Salud de Plasencia y Navalmoral, entonces unidas en una sola, con la convocatoria de traslados intrahospitalarios para la provisión de destinos definitivos en la categoría de enfermeras, ofertándose en la unidad de cuidados intensivos siete puestos en turnos rotatorios, y siendo eliminados los turnos fijos de noche».

Añade que, en noviembre de 2015, «este colectivo elevó un escrito al consejero José María Vergeles (el primero del que se tiene constancia)» en el que pedían la vuelta a las 42 noches anuales. «Solo podría hacerse si los trabajadores de forma voluntaria accedieran a realizar turnos fijos de noches, ya que todos son propietarios de plazas con turno rotatorio», dice el SES, que reconoce que «hay preocupación de la gerencia del Área de Salud de Plasencia por esta situación» y que, por ello, la Dirección de Enfermería busca alternativas para solucionar el problema. A día de hoy la situación laboral de los enfermeros de la UCI sigue sin modificarse.