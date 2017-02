Educación estudia reducir a 18 las horas lectivas para los profesores

Bajar de las 20 horas lectivas actuales hasta las 18 semanales. Es una de las medidas que estudia la Consejería de Educación. Para ello, para determinar si es viable o no su aplicación, ha solicitado a diversos institutos que analicen cuántos profesores necesitarían el próximo curso si su jornada lectiva, es decir, las horas que deben impartir clases, fuera de 20 horas o, por el contrario, si fuera de 18.

El departamento que dirige Esther Gutiérrez busca así conocer cuál sería el impacto económico de la medida, puesto que la reducción a las 18 horas generaría la necesidad de contratar a más profesores de Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas Medias, donde se aplicaría.

De hecho, tal como señalan fuentes de Educación, «dentro de la recuperación de derechos, la consejería está haciendo varios estudios y evaluando el impacto económico que supondrían ciertas acciones, entre ellas, esta; pero no podemos dar nada por hecho, ni en un sentido ni en otro. Simplemente que la consejería está estudiando el impacto económico que tendrían ciertas acciones que, en la mayoría de los casos, son reinvindicaciones repetidas por los sindicatos, como este aspecto».

De hecho, todas las centrales con presencia en la Sectorial de Educación –UGT, CSI-F, PIDE, CC OO y ANPE– han venido reclamando la recuperación de las 18 horas lectivas. La jornada de docencia que tenían los profesores antes de que el Gobierno central, en las medidas de racionalización del gasto en 2012, obligara a las comunidades autónomas a ampliar las horas lectivas de los docentes hasta las 20 para reducir así el número de contratos.

Sin embargo, comunidades limítrofes como Andalucía o Castilla y León ya han anunciado que volverán a las 18 horas. Motivo que ha llevado a los sindicatos extremeños a insistir con más fuerza en la necesidad de que la reducción se haga realidad también en la región. Porque ello conllevaría un beneficio para el sector en su conjunto, más allá de los funcionarios, ya que redundaría en un aumento de los puestos de trabajo. Motivo también por el que la Consejería de Educación, antes de determinar su aplicación, quiere conocer cuál sería el impacto económico y si podría o no hacer frente al mismo.

ANPE emitió ayer el último comunicado público reivindicando la vuelta a las 18 horas lectivas. «Desde la entrada en vigor del aumento lectivo con carácter general a 20 horas en Secundaria, Medias y Bachillerato, no sólo se ha perjudicado a las plantillas, a los puestos de trabajo y al clima de convivencia en los centros, la calidad del sistema educativo ha empeorado ostensiblemente al obligar al profesorado a impartir materias que no le son propias», señala la central. Por eso recuerda que lleva tiempo solicitando que se revierta esta situación «y, justo ahora, ante la inminente negociación de las plantillas de los centros, exigimos que se haga realidad», declara Antonio Vera, presidente autonómico de la central.

Afirma que «tanto por el contexto social, laboral, funcionarial como educativo no se puede seguir permitiendo una educación endémica hipotecada a la obligatoriedad de cubrir horas por el mero hecho de cubrir el horario estipulado de los alumnos al menor coste posible». Añade que «tenemos constancia de profesores que incluso imparten más horas en las materias que no le son propias que por las que accedieron a la docencia, y esa situación es improrrogable no solo por los docentes, también por el alumnado».