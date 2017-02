Educación fijará cada año la ratio de escolares por clase para decidir los conciertos

Temen una reducción de aulas concertadas para el próximo curso y, sobre todo, que esta no esté motivada solo por un descenso en la natalidad y, por tanto, de alumnado.

USO, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada de Extremadura, que engloba a más de 2.000 trabajadores de 77 centros educativos, asegura que el decreto de conciertos que prepara la Consejería de Educación genera incertidumbre en la concertada. El documento, que estará en vigor durante los próximos cuatro años para ESO e Infantil, y seis en el caso de Primaria, establece que la administración decidirá de forma anual la ratio, el número de alumnos por clase, que deben tener los colegios para contar con unidades concertadas.

«En el decreto de 2013, que ha regulado los conciertos hasta este año, no se hacía referencia expresa a ningún criterio; en el nuevo documento se recoge esta decisión y la misma generará incertidumbre en la escuela concertada», afirma José Manuel Carbonero, de USO. «Hasta ahora era muy difícil que una unidad concertada no se mantuviera hasta que culminaran los cuatro años de concierto», añade.

Ahora la situación puede cambiar cada año. Porque el decreto, que aún no está en vigor, establece que el número de unidades concertadas puede variar cada curso en función de la ratio que se fije. Así como que, en centros de más de una línea, se pueden reducir unidades si el número de escolares por clase permite concentrar grupos.

«Nosotros pedimos que aunque un año la matrícula descienda en un curso determinado y no se alcance la ratio que se establezca, no se elimine el concierto, porque al año siguiente la situación puede cambiar», reclama el sindicato USO. Además, critica que esa ratio se fije en función de la matrícula que tengan los centros públicos de cada localidad. Según Carbonero, lo que recoge el borrador del decreto, que también establece que los concertados tienen que publicar sus vacantes y que los contratados deben cumplir los principios de mérito y capacidad, es que «si un centro concertado tiene más demanda que un público de la misma zona, pero con esa matrícula no alcanza la ratio fijada, la unidad del privado no será concertada».

A juicio de esta central, el problema es que la enseñanza concertada «se entiende como subsidiaria de la pública y no es así; se tiene que favorecer que los padres elijan el colegio que quieren para sus hijos». Por eso añade que «estaremos vigilantes para que se respete esta libre elección y no se desvíen alumnos que soliciten plaza en la concertada a otros centros». Asimismo, USO pide a la Consejería de Educación que «en caso de tener que disminuir alguna unidad, incremente en ese centro de manera temporal la ratio de profesor por unidad, para paliar los posibles despidos debido a esta causa». Esto supone que se mantengan los puestos de trabajo aunque se reduzca el número de horas lectivas del docente de turno, «pero que continúe con las mismas horas para realizar otras tareas, porque la educación no es solo dar clase», argumenta. «Esto redundará en la mejora de las condiciones educativas y en la estabilidad de las plantillas de profesionales que trabajan en la concertada».

En la misma línea, el sindicato ha pedido al departamento que dirige Esther Gutiérrez que, «precisamente en aras de incrementar la libertad de elección de centro de los padres, establecida en la Constitución, el concierto se extienda a enseñanzas no obligatorias como el Bachillerato y la FP»; la homologación salarial con los trabajadores de la pública, la consideración como estos de autoridad pública y presencia en la Sectorial de Educación.

Desde la pública

También reclama que se dote a los concertados de los medios y personal precisos «para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado en las mismas condiciones que en los públicos». Esta central mantiene la necesidad de continuar con el sistema de conciertos establecidos, «porque favorece la libertad y la pluralidad de ofertas educativas». A juicio de USO, «las políticas y las ideologías no pueden ir en contra de la demanda social».

Es su defensa ante la postura manifestada por los sindicatos docentes que reclaman que no se eliminen unidades en la escuela pública por falta de alumnado, sino que en su lugar se reduzca el número de unidades concertadas.

Los docentes de la concertada demandan la consideración de autoridad pública

Es la postura que públicamente defendieron tras conocer que la falta de matrícula puede suponer la supresión de 37 unidades de Infantil y Primaria el próximo curso en la escuela pública extremeña. Los sindicatos –UGT, PIDE, CSI-F y ANPE– rechazan estas supresiones porque consideran que no se deben eliminar unidades en centros ubicados en localidades donde haya colegios concertados.

Porque consideran que la concertación de unidades se debe llevar a cabo en aquellos lugares donde la pública no llega o donde no puede asumir la demanda, que este fue el motivo de la puesta en marcha de los conciertos y que, por tanto, si desaparecen las causas deben reducirse los conciertos._Pero no el número de clases en la pública, enseñanza según estas centrales por las que debe velar la administración en primer término y a la que debe destinar los recursos.