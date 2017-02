La receta electrónica cumple diez años y sitúa a Extremadura en la vanguardia

La receta electrónica, una herramienta que ha situado a Extremadura a la vanguardia de la asistencia sanitaria mediante la tecnología, cumple en 2017 diez años desde su puesta en marcha de modo experimental, un período en el que ha logrado premios y muchos avances, aunque todavía tiene margen de mejora.

Su origen se remonta a 2005, cuando se inició en el centro de salud de Santa Amalia (Badajoz) el programa piloto de la receta informatizada, aunque sin conexión con las farmacias, pero no fue hasta marzo de 2007 cuando se implantó como tal de manera experimental en Santa Amalia y Malpartida de Cáceres.

A partir de ese momento, en 2008 comienza a desarrollarse el proyecto y finaliza en 2009, con su implantación en todos los centros de salud y establecimientos farmacéuticos de la región, según ha explicado a Efe el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso Núñez.

Su consolidación ha mejorado la calidad en la prescripción y dispensación, pues permite tener un plan de medicación perfectamente establecido, mejorar la coordinación con el farmacéutico y que los pacientes sigan mejor los tratamientos, además de agilizar trámites como los visados de determinados medicamentos.

Vicente Alonso también destaca que ha favorecido a los pacientes con más dificultades para desplazarse hasta los centros médicos, medir la eficacia de los tratamientos, un consumo más racional de los medicamentos y a una facturación más racional y fiable, aunque el ahorro no se puede cuantificar ya que depende de otras variables.

Además, ha conseguido reducir en un 30 por ciento las visitas al médico, con lo que se ha podido dar respuesta a otra de las demandas históricas del profesional de Atención Primaria, como es dedicar más tiempo a los pacientes, ha recordado.

No obstante, reconoce que aunque su implantación es del cien por ciento en Atención Primaria, existe un margen de mejora en los hospitales, donde unas veces porque el propio paciente no lleva la tarjeta sanitaria necesaria o por una menor concienciación en el profesional no se ha logrado aún.

Ese liderazgo de Extremadura en la receta electrónica, basado en un sistema informático como el JARA, que no tienen otras CC AA y que agrupa la parte asistencial, económica y de gestión de personal, le ha permitido ser pionera además en proyectos nacionales como el de la interoperabilidad.

Este proyecto, que lidera el Ministerio de Sanidad, posibilita que un paciente extremeño pueda retirar con esta receta electrónica medicamentos en otras CC AA, como Canarias, Navarra y Castilla-la Mancha, aunque en breve se espera que se puedan sumar otras.

Para Vicente Alonso, "no significa que seamos mejor que nadie, sino que hemos ido por delante y hemos sido pioneros en un sistema".

En cuanto a los últimas mejoras, ha recordado que la receta electrónica ya se ha extendido a los usuarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y a los de mutuas como Muface, ya que una vez que el sistema está implantado "las incorporaciones son más fáciles".

Pese a los avances, Vicente Alonso cree necesario seguir trabajando para corregir algunos fallos como el acopio innecesario de medicamentos, sobre todo en el caso de tratamientos de enfermos crónicos, que siguen retirando las medicinas aunque ya no las tomen, una tarea que, a su juicio, es una tarea de educación sanitaria y control por los servicios de Atención Primaria.

También se pretende corregir la "dependencia absoluta" de los medios técnicos y, por tanto, de sus fallos, o el que no permita el acceso al historial clínico del paciente.

"El cualquier caso, el sistema por ahora funciona y hay un alto grado de satisfacción de los ciudadanos, los profesionales y los farmacéuticos", ha concluido.