Hace un par de años, al entrar en una sala de los multicines de Badajoz, oímos al público abuchear y silbar con evidente inquina. Me quedé perplejo porque no sabía lo que había pasado o lo que estaba pasando. Con las luces apagadas, antes de buscar nuestras butacas nos sentamos en la primera fila, esperando que concluyera el chaparrón, pero al mirar la pantalla lo entendimos todo.

Era un anuncio publicitario de Monago, ataviado de chándal fosforito, zapatillas verde pistacho, corriendo por un monte. ¡Se anunciaba incluso en el cine! Me pareció algo tan surrealista que aquella imagen, dos años después, me sigue acompañando como una pesadilla. De vuelta a casa, el corto estelar del correcaminos inundaba las redes, con comentarios que llegaban incluso desde Lima.

Deduje que semejante parida era otra mamarrachada del consejero de Ocurrencias, el que gobernaba al que nos gobernaba… Aquella gripe pasó pero, como suele hacer la gripe, ha vuelto dos años después, porque el testigo de las ocurrencias lo ha recogido Vara. ¿Habrá fichado al duende?

Sensación parecida a la del cine he sentido esta semana, cuando me han pasado unos videos que ha colgado el presidente de la Junta en los que muestra el mundo que bulle en su cabeza. Si aquello me dejó perplejo, esto me tiene estupefacto.

Un día después de que la Encuesta de Población Activa situara a Extremadura como la de mayor tasa de paro de España, superando incluso a Andalucía, y coincidente con una ola de frío que ha mantenido aterida a media España por la brutal y antisocial subida de la luz, Fernández Vara se peliculea y aparece ante las cámaras relajado, satisfecho, descansado, en mangas de camisa, arrellenado en un cómodo sillón, mientras los leños crepitan en una chimenea a sus espaldas. Estanterías con libros, estatuillas, cuadros, fotos familiares… La imagen idílica de una persona bien situada que nos habla del éxito –David contra Goliat, dice- de nuestro equipo de futbol Santa Teresa, por la proeza de vencer a otro de Barcelona. Es el tercer video sobre el mismo tema, lo que evidencia su interés del presidente.

¿No tiene Vara asesores, compañeros, amigos, consejeros, familiares, vecinos… que le siseen al oído lo inadecuado de asomarse de esa guisa al escaparate público, hablando de fútbol horas después de hacerse pública nuestra penosa situación?

Esa imagen es de puro contraste con la Extremadura real y viene a ratificar la deriva mental y la visión deformada que se sufre cuando se está en el poder. No me parece mal que se ensalce a un equipo humilde por sus logros deportivos, pero hay momentos y momentos y el elegido por el presidente de la Junta demuestra, siendo generoso con él, poca sensibilidad.

Esa nueva aplicación de video, con la que ya ha colgado cuatro películas, bien podría aprovecharla hablándonos de sus planes inmediatos para solucionar la precaria situación de Extremadura, para llevar un aliento a los que la sufren, para mostrarse solidario con los que no ven salida o para esbozar un punto de optimismo. Él habla de lo que quiere, de futbol.

Es desagradable escribir esto, pero llueve sobre mojado y no lo digo como justificación de nada, porque a nadie ni a nada me debo. Ya está bien, ya basta de prácticas onanistas y de ver el mundo, aislado en una jaula, como un perdigón de reclamo. Digo yo.