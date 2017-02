Los colores de Piti Hurtado

Hace tres años, entrevisté al entrenador de baloncesto extremeño Piti Hurtado y le pregunté si había futuro en Cáceres o era preciso irse de la ciudad. Y él me confesó lo siguiente: «Es difícil. Internet proporciona una vía para quedarse y triunfar, pero en otros sectores hay que marcharse. Mi ilusión sería, sabiendo que no voy a triunfar en Cáceres, irme, llevarme a la familia y poder triunfar fuera».

Dicho y hecho. Cogió a su familia y se fue a entrenar a Japón, donde triunfó como triunfan los entrenadores de cualquier deporte de equipo: hasta que los resultados dejan de acompañar y el club, sea japonés o ucraniano, refresca el banquillo con una cara nueva. Piti regresó a su ciudad, pero al poco tiempo lo ficharon para un nuevo empeño: comentar los partidos de baloncesto de la Euroliga y ahí sí está triunfando sin que a nadie se le ocurra refrescar el banquillo con caras nuevas.

Hace un par de domingos, no fui al Multiusos a disfrutar con el Cáceres de baloncesto porque tenía trabajo. Me quedé en casa y vi el último cuarto y la prórroga por Canal Extremadura. Fue una sabia decisión: Piti Hurtado era el comentarista y llegó un momento en que casi me daba lo mismo el resultado, lo que quería era que Piti me explicara lo que estaba sucediendo en la cancha.

Cada semana, sigo sus análisis en Movistar TV de los partidos de la apasionante Euroliga de baloncesto. No sé si esta semana le ha tocado comentar el Zalgiris Kaunas-Barcelona de ayer o el apasionante Baskonia-Real Madrid de esta noche. Sea como fuere, Piti convertirá el partido en una lección de baloncesto.

El último encuentro que le vi -escuché fue el del Brose Bomberg contra el Real Madrid y era un placer aprender, entender y divertirse con sus comentarios, que cada vez son más seguros, más desenvueltos y con el ingenio suficiente para motejar a Machete Ayllón o ironizar sobre cualquier lance.

Piti se ha llevado la familia y ha triunfado fuera, aunque está aquí en cuanto puede. Es la voz extremeña de las retransmisiones de baloncesto y es un orgullo poder presumir ante los amigos del resto de España, frikis del baloncesto, de que ese que tanto les gusta es vecino mío.

En Cáceres, cada uno de los colegios concertados históricos se identifica con un deporte. El Paideuterion con el baloncesto, el Licenciados con el voleibol, el Diocesano con el fútbol y el San Antonio con el baloncesto. Piti Hurtado estudió en este último. «Mamabas baloncesto desde el principio. Yo no jugaba porque no tenía aptitudes físicas, pero en cuanto veían que empatizabas, te decían que, como no ibas a jugar, entrenaras a algún equipo con 14 o 15 años», me contaba.

Como nunca se ha callado ni el servilismo es lo suyo, a los 23 años defendió en la radio al padre Pacífico, un franciscano heterodoxo y sin normas que llegaba a los jóvenes, pero no era del gusto de la dirección del colegio, y cesaron a Piti como entrenador del San Antonio. Pasa entonces al Cáceres, tras la llamada de otra institución histórica del baloncesto cacereño, Agusti Valiente, y lleva equipos de cantera, además de entrar en la estructura del equipo de ACB como estadístico. Será luego delegado del primer equipo con César García como presidente y acaba como ayudante de Alfred Julbe antes de entrenar al club en LEB Oro.

Cuando Piti Hurtado recuerda el pasado, lo analiza con la misma personalidad, libertad y brillantez que aplica a su análisis de un bloqueo ciego del Olimpiakos para que enceste Spanoulis. Recuerdo su visión del ascenso del Cáceres a la ACB: «En ese año 92 pasan muchas cosas. El día del ascenso fue como explotar. Algo que no se había vivido nunca en Cáceres. Una ciudad muy contraída por la influencia de la religión católica, por las costumbres, por la falta de industria, en ese momento se destapa todo. Es como los primeros 80 en Madrid, pero en Cáceres. Lo vivo en colores, no son recuerdos en blanco y negro».