Fomento se compromete a acabar las obras del tren rápido en 2019

Un año y 2 horas Badajoz Madrid, eso es lo que Vara con Monago, es lo que tendrían que exigir, un tren rápido no un AVE, con precios asequibles, lo de mas son cuentos chinos.

Galicia hace veinte años tenia peores comunicaciones que Extremadura,vayan ahora y verán que tiene un sistema radial de autovías que comunica las cuatro capitales de provincia y Santiago de Compostela,sumenle que el AVE ya esta prácticamente terminado y comprobaran que hoy en dia son ellos los que están 20 años mas adelantados que nosotros.Tienen políticos que luchan por su tierra ,no como estos paniaguados de aquí.

Aquí solo han pensado en beneficiar a una población. Para hacerla progresar a ella sólo, perjudicando todo lo posible a otra. De ahí que los señores políticos y la Junta esa de una población y NO de toda la región, se ha esforzado en AISLAR a BADAJOZ, para ello ha negado las comunicaciones por autovías y por tren, aunque con esta decisión hayan perjudicado al resto de la región.

Curiosamente las autovías que pasan por "esa población" las ha construído el Estado y no la Junta, por tanto ese supuesto esfuerzo que me hablas de que la Junta ha asilado a Badajoz, es falso. Por si no fuera poco, Badajoz es la única ciudad extremeña que cuenta con aeropuerto. ¿Y sabes quien lo financia? Pues si, la Junta. Y con lo de perjudicar al resto de la región, ¿a qué se refiere? ¿A hacer una autovía que conectase Don Benito y Villanueva de la Serena con la A-5? ¿A conectar Plasencia con Navalmoral de la Mata y todo el norte de Extremadura? ¿Eso es perjudicar a toda la región? Lo que hay que oir...