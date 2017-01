Vara se multiplica en las redes

Guillermo Fernández Vara, que este mes cumplirá diez años actualizando su blog personal –elcuadernodeguillermo.com–, se pasa a Facebook. En realidad el presidente de la Junta de Extremadura mantiene este primer sitio donde empezó a compartir sus reflexiones en 2007, pero entiende que este formato se está quedando obsoleto y ha decidido explorar otra red social con mayor potencia como hoy es Facebook. «Entendía que el blog tenía que evolucionar, lo que no sabía era hacia dónde, y en eso estamos trabajando. Estamos probando el impacto. Yo siempre he estado muy presente en las redes y esto solo es un paso más», explicaba ayer.

Sin maquillar, sin editar, sin iluminar, sin buscar su lado bueno, más bien acercándose al resultado de cualquier vídeo rudimentario realizado con un teléfono móvil, el viernes pasado, día 27, estrenó su canal de televisión en esta red social con una declaración de intenciones al respecto: «Creo que lo que le falta en estos momentos a la comunicación política no son vías sino el fondo de la cuestión, es decir, cosas que se pueden contar de manera natural a través de la utilización de las redes. Por eso creo que más que decir lo mismo que se dice en las ruedas de prensa o que dices en los actos públicos se trata de contar esa parte de la política por la que seguramente mucha gente tendrá interés», dice en su primer vídeo de apenas un minuto de duración y que ayer contabilizaba casi 9.000 reproducciones y se había compartido setenta veces.

Buscando seguidores A la derecha, durante una retransmisión en directo desde la grada del Viejo Vivero. Al lado, su primera foto en Instagram.

Un día después se grabó a sí mismo en directo en la grada del Viejo Vivero de Badajoz mientras veía el partido de fútbol femenino en el que el Santa Teresa ganó al F.C. Barcelona y unas horas después felicitó a las jugadoras por la gesta ya sentado en el salón de su casa grabándose con la chimenea encendida de fondo. El último vídeo lo subió ayer a su nuevo canal Guillermo Fernández Vara TV de Facebook en lo que parece un despacho, esta vez para explicar la última medida de su gobierno que acerca la cultura a las personas sordas.

Una grada, el salón de su casa, un despacho... Según explicó ayer el presidente de la Junta de Extremadura, no habrá un set para lanzar estos vídeos, que asegura no estarán filtrados por su gabinete o asesores y que serán de alguna manera improvisados según estime conveniente lanzar un mensaje de cualquier tipo, desde una reflexión personal sobre los temas más variados a compartir alguna anécdota o experiencia. El propio Vara se mostraba sorprendido con que el vídeo que grabó en el salón de su casa el sábado por la tarde superara ayer las 13.000 reproducciones.

Pero en Facebook no acaba la idea. El presidente de la Junta ya tiene su cuenta de Twitter desde junio de 2010, donde es seguido por 55.764 seguidores. Señal de que las redes sociales no son inocuas fueron sus comentarios sobre el estado del PSOE cuando Pedro Sánchez se negaba a que hubiera gobierno en España y tras los comentarios del extremeño se produjo una cascada de reacciones que terminó dinamitando el partido.

Pero si Twitter ya conoce su potencia y la de Facebook la está averiguando ahora, Vara no ha querido quedarse atrás en una de las redes sociales que mejor ha envejecido, por eso también se dio de alta en Instagram la semana pasada. No sigue a nadie, pero ayer contaba con 400 seguidores y solo había colgado una foto con Laura, una emprendedora. «Aquí colgaré fotos, pero de las no oficiales, de aquellas que haga con mi móvil», adelantó el presidente extremeño, que lógicamente recibe cientos de comentarios a la vista de todo el mundo cada vez que interviene, y no todos son alabanzas sino más bien al contrario. «Claro que te arriesgas a que entren los francotiradores, pero esto es así», decía ayer sobre la exposición de quienes apuestan por compartir sus pensamientos en Internet.