«Le di con el pie pero no sé dónde»

Alejandro Díaz, conocido como 'Colombi' por su país de origen,falleció el 13 de junio de 2011 en Mérida dos días después de recibir un golpe en una pelea en el centro comercial y de ocio El Foro de la capital autonómica. En 2014 un jurado consideró probado que Pedro G. le asestó una patada en la cabeza que le causó la muerte, por lo que fue condenado a diez años de prisión por homicidio. Pero el pasado año el Tribunal Supremo anuló el juicio al estimar que, como pedía la defensa, tendría que haber declarado un médico que elaboró un informe en el que daba a entender una posible enfermedad de la víctima como causa de su fallecimiento.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, acogió ayer el inicio de este nuevo juicio. Volverán a declarar los mismos testigos más el citado médico, mientras que permanecen invariables los escritos de acusación y de la defensa.

La Fiscalía pide una condena de trece años de prisión por homicidio y 100.000 euros de indemnización para la madre del fallecido. La acusación particular solicita la misma pena y 125.000 euros, pero reclama que El Foro y su aseguradora sean declarados responsables civiles subsidiarios, por lo que deberían pagar en caso de que el acusado no pueda asumir ese gasto. Tanto el centro comercial como su compañía se oponen.

Por su parte, la defensa considera que en todo caso sólo se puede hablar de un delito de lesiones con los atenuantes de legítima defensa, miedo insuperable y reparación del daño, ya que el acusado ofreció una cantidad a la familia de la víctima.

El juicio comenzó con la declaración del acusado. Pedro G., que en el momento de los hechos tenía 19 años, reconoció que tuvo un cruce de palabras con 'Colombi' en el pub en el que estaban. Después la continuaron en los pasillos del centro, donde la discusión subió de tono. Los guardias de seguridad les echaron del edificio, pero se encontraron de nuevo en el aparcamiento. Les intentaron separar y se desequilibraron. Afirmó que Alejandro seguía agresivo y que fue a por él, por lo que puso la pierna «para quitármelo de encima». Negó una patada. «Le di con el pie, pero no sé dónde».

Tras ver caer a 'Colombi' se fue. Estuvo en paradero desconocido hasta el 5 de julio, cuando fue detenido en el momento en que acudía a los juzgados a declarar. En su momento dijo que se había ido a Toledo con un primo, pero ayer no quiso aclarar dónde estuvo. Y afirmó que las contradicciones en sus declaraciones ante el juez se deben a consejos de su anterior abogado.

También aseguró que tras lo ocurrido quiso interesarse por la víctima, pero que se lo desaconsejaron por miedo a represalias. En aquella época hacía musculación, pero negó que asistiera con frecuencia a clases de full-contact, un deporte de lucha. «Habré ido cinco veces». Recalcó que ha pasado más de dos años en prisión por este caso. Y se emocionó al recordar que aquel 11 de junio ni siquiera tenía intención de salir.

Su versión no coincide con la que ofrecieron los dos testigos protegidos que declararon ayer. Se trata de dos jóvenes que presenciaron la pelea y que afirmaron que Pedro G. asestó una patada en la parte posterior de la cabeza a Alejandro Díaz cuando este último trataba de levantarse del suelo.

Testigo protegido

Uno de los testigos protegidos estuvo esa noche con 'Colombi' y fue el primero en atenderle para evitar que se tragara la lengua. Sin embargo, posteriormente reconoció que no vio bien la pelea anterior al golpe y que no recordaba todo lo ocurrido. «Lo estoy intentando olvidar porque no me viene bien», aseguró.