El ladrón de tabletas

La calle donde nací se ha convertido en el Chinatown cacereño o, cuando menos, en el China Street. Esa calle se llama Antonio Hurtado y yo vine al mundo en un edificio entre rojo y burdeos, que aún se conserva, justo encima de unos transportes que se llamaban Abajo. Parece ser que de niño tenía la costumbre de cogerle el monedero a mi madre e ir corriendo en el taca-taca hasta el balcón, donde arrojaba las monedas a la calle. Al poco rato, Luis o Tomás, trabajadores de los transportes, subían a casa con la recaudación. Si hoy volviera a tirar monedas, me temo que no sucedería nada parecido.

Donde antes estaban los transportes, ahora abre una óptica y enfrente, que antes era un gran corralón ocupado por otros transportes y varios almacenes y talleres, se han instalado diferentes negocios: una pizzería, una tienda de ropa, algún bar, alguna zapatería.

Cuando veo películas neorrealistas italianas, recuerdo cuando nos asomábamos a la ventana para ver pasar cientos de bicicletas, sobre las que pedaleaban albañiles que venían de construir los edificios de El Carneril, que serían bautizados como barriada de Llopis Ivorra. También cruzaban la calle los rebaños de ovejas que se dirigían a la estación de ferrocarril de Los Fratres, donde embarcaban en vagones ganaderos para regresar, trashumantes, a los pastos veraniegos del norte.

Tendría 12 años cuando me mudé, mientras la calle Antonio Hurtado iba cambiando. Desaparecían los corralones y los transportes (Cerro, Cillán, Abajo), abrían tiendas, se instalaban los primeros supermercados, se levantaban edificios y la calle, que siempre se llamó popularmente Carretera de Medellín, iba alargándose y acercándose a aquella barriada levantada por los albañiles ciclistas.

40 años después de aquella mudanza, regresé si no a la calle Antonio Hurtado, sí a su prolongación, y hoy, cada día, la recorro para ir a trabajar, a pasear, a comprar. Durante un tiempo, parecía que la calle donde nací se especializaba en perfumerías pues hasta seis abrieron en 200 metros, pero luego llegaron los comerciantes chinos, intuyeron que en Antonio Hurtado estaban los locales con la mejor relación precio-posibles clientes y nació China Street.

Así hemos llegado a este 2017 en el que bazares, multitiendas, boutiques, zapaterías, restaurantes y fruterías regentadas por ciudadanos chinos ocupan la calle donde nací. A tanto llega la cosa, que las pocas excursiones chinas que visitan la ciudad suelen incluir un tour por su China Street para sentirse como en casa y comer en 'su' restaurante rollitos de primavera y arroz tres delicias.

Al principio, los comerciantes chinos traían costumbres y horarios muy de su país, algo exagerados para las costumbres cacereñas, pero como sucedió con las familias catalanas que llegaron a la ciudad en el siglo XIX y en un par de generaciones abjuraron de su vocación emprendedora para adaptarse a la cómoda vocación funcionarial, terrateniente y rentista de los cacereños, los chinos de segunda generación también están relajando su estajanovismo original para empezar a descubrir la alegría de vivir cacereña.

Sin embargo, todavía nos sorprenden de vez en cuando con prácticas inusuales por aquí como la que descubrí el otro día en un escaparate del bazar chino de Antonio Hurtado, esquina Reyes Huertas. Se trata de una cartulina de llamativo color verde. En ella, se avisa a un ladrón de tabletas de que la cámara de seguridad lo ha pillado y se le conmina a que devuelva lo robado (emplean el eufemismo coger), so pena de acabar en el juzgado. El cartel lleva días colgado y parece ser que el ladrón de tabletas se hace el loco. Yo que él me entregaría. En ese bazar son comprensivos, pero tajantes. Aún no se han hecho tan cacereños como para no meterse en problemas.