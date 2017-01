¿Sabemos hacer café en Extremadura?

Bebo siempre café solo. Dos o tres tazas al día. Café portugués de cápsula y de Campo Maior. Y lo tomo siguiendo las literarias directrices del estadista francés Talleyrand, es decir, caliente como el infierno, negro como el diablo, puro como el ángel y dulce como el amor. Talleyrand, autor de unas interesantes memorias, se inspiró para su definición en un popular proverbio turco. Pero esto es en casa. En los bares, la cosa se complica. En las ciudades que conozco, tengo mi propia selección de bares y cafeterías donde el café se ciñe, más o menos, a las normas del político francés. Pero cuando viajo y me detengo en algún bar de carretera o llego a una ciudad desconocida, me la juego pidiendo un café solo, que la mayoría de las veces sabe ácido como el desamor, amargo como la soledad, espeso como la confusión y requemado como el desprecio.

No es normal que un país donde la hora del café es la mejor del día y el amor, los negocios y la amistad se sustancian quedando a tomar café. No es normal que se siga sirviendo el peor café de Europa. La razón es conocida: tomamos café torrefacto, un invento muy práctico en el siglo XIX o principios del XX, cuando el transporte del café era lento y había que tostarlo con un 15-20% de azúcar para que el grano quedara protegido contra la humedad y durara más. Además de torrefactado, el café de los bares es de la variedad más barata, Robusta. Se entiende que sucediera todo esto hace 100 años por el transporte o en la posguerra por la carestía, pero que sigamos destrozándonos el estómago y el paladar en 2017 no es de recibo.

Lo más curioso es que el origen del mal café español hay que buscarlo en nuestro territorio, en La Raya, en concreto, en Badajoz y en Campo Maior. Fue un extremeño, José Gómez Tejedor, el primero que torrefactó el café en 1867, concretamente, en la fábrica de Cafés La Estrella de Badajoz. Conseguía con ello que el café durara casi medio año sin estropearse. Y fue tras la Guerra Civil cuando la familia Nabeiro decidió venderle a los españoles un producto del que carecieran optando por el café torrefactado a nuestro gusto.

Rui Nabeiro es el gran visionario de la industria cafetera de Campo Maior. En 1944, cuando solo tenía 13 años, su tío Joaquín lo llama para que lo ayude en un tostadero de café, que vendía de contrabando a España. Joaquín se unió con el padre de Rui y con su tío Vitorino Silveira, para montar una pequeña empresa torrefactadora.

En esos años de la posguerra española, a lo largo de la frontera se establecían diversos tostaderos de café torretacto: El Barco y La Estrella en Elvas, El Toro y La Guapa en Rabaça, cerca de La Codosera, uno más en Portalegre y el más popular: Camelo, en Campo Maior, fundado por Rui Nabeiro con sus tíos tras la muerte de su padre, en 1948, a quien sucede con solo 17 años. Rui Nabeiro acaba independizándose y fundando su propia sociedad en 1961, creando la marca Delta.

Siempre se ha dicho que los portugueses nos venden el café malo, torrefactado y robusta, que es el que nos gusta, aunque solo sea por el precio, y ellos se quedan con el bueno, el natural arábiga. Pero especialistas como Víctor Pérez, del restaurante El Clavo de Valencia de Alcántara, apunta que la calidad del café portugués de bar va más allá del simple torrefactado. «Yo, en café, tengo distribuidor portugués, marca portuguesa, estilo de taza portuguesa. Una bica portuguesa es un café exquisito: concentrado, poquita cantidad, cucharilla pequeñita. Profesionales portugueses han entrado dentro de mi barra y nos han explicado sus secretos. Por ejemplo, nosotros antes quitábamos el porta de la cafetera y el porta siempre tiene que estar puesto en la cafetera para que coja su temperatura. Así, sacas tu primera bica y es completamente diferente. Cuando el portugués ha comido y tomado el postre, le ofreces el café y te suele decir que no, que en España no sabemos hacer café».