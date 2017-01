El SES asegura que el caso de las moscas en los quirófanos se resolvió rápidamente

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha dicho hoy que el caso de la aparición de moscas en bloques quirúrgicos del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres fue lamentable pero no excepcional en el país, "que se resolvió rápidamente y que se han resuelto deficiencias estructurales de años".

Así lo ha dicho hoy Franco ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura, ante la que ha comparecido a petición propia para informar sobre el hecho de que a principios del pasado mes de diciembre se paralizara la actividad de los bloques quirúrgicos de las plantas sexta y quinta por la aparición de esos insectos.

En esta sesión del órgano parlamentario el PP ha acusado a la Junta de mentir sobre el cierre de los quirófanos de la quinta.

Franco ha explicado que aún no se ha determinado la causa del hecho, aunque podría deberse a la presencia de "restos de algún animalillo" en el doble techo de la zona, y que, en todo caso, no hubo peligro y no se cerró ningún quirófano en la planta quinta porque es de urgencias y no había programada ninguna intervención.

Además, se ha trabajado para resolver deficiencias estructurales de años que había en esas zonas hospitalarias, entre ellas la no sectorización, defectos en las ventanas como la perforación de las mosquiteras, el no sellado entre las plantas quinta y sexta, la existencia de puertas abiertas en zonas restringidas y la ausencia de protocolos de mantenimiento de las instalaciones.

Concesionarias de la limpieza

Por su parte, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha acusado al consejero de Sanidad, José María Vergeles, de mentir en este caso ya que, al contrario de lo que dijo en su día, había habido cierre de quirófanos en la planta quinta debido a la aparición de esos insectos.

A su vez, el parlamentario de Podemos Obed Santos ha afirmado que las empresas concesionarias de la limpieza de los hospitales adolecen de falta de recursos humanos y materiales ya que en los pliegos de concesiones se prima a los aspectos económicos sobre la calidad, a lo que ha añadido que "falta limpieza" y que el SES debe asumir directamente el servicio.