Un juzgado investiga el desguace de un coche del Ayuntamiento de Mérida

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha dado un nuevo paso en la investigación por la baja de un vehículo del Consistorio emeritense, por el que imputa al concejal popular Daniel Serrano un posible delito contra la Administración pública.

El equipo de Gobierno del socialista Antonio Rodríguez Osuna, quien accedió al cargo en junio de 2015, denunció que en mayo de ese año fue entregado para desguace sin expediente de enajenación un Citroën C5 propiedad del Ayuntamiento emeritense.

El juzgado número 4 de Mérida archivó la denuncia, pero el Consistorio recurrió y la Audiencia Provincial reclamó que se practicaran más diligencias de investigación.

Una vez concluidas, el juez ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado, en el que se indica que las partes deberán solicitar en un plazo de diez días el archivo o la apertura de juicio oral, para lo que tendrán que presentar escrito de acusación; o bien si quieren que se practiquen más diligencias.

En el auto se indica que de lo actuado se acredita que Daniel Serrano, en su función de concejal delegado de Parque Móvil, dispuso la baja del vehículo en un centro autorizado de Lobón al margen del procedimiento administrativo reglado. El juez cita «tres hechos relevantes». Que el coche funcionaba, que tenía un valor estimado de 2.200 euros y que fue entregado en el desguace sin que conste compensación alguna para el Ayuntamiento de Mérida.

La Fiscalía aún no dispone del auto, por lo que no ha tomado una decisión al respecto. El Gobierno local emeritense reconoce que presentará acusación, pero que se ajustará a la gravedad del delito, por lo que no descarta que se pida simplemente una inhabilitación.

Ha sido recurrido

Por su parte, Daniel Serrano afirma que simplemente encargó que el vehículo se diera de baja por su estado de deterioro. Reconoce que había pasado la última inspección, pero que tenía que volver a someterse a ella a los seis meses.

Su abogado defensor, Pedro Acedo Cañamero, afirma que la empresa debía pagar 70 euros por el vehículo y que si no lo ha hecho es porque el Consistorio no lo ha reclamado. Pese a ello, el propio Serrano ha abonado ahora esa cantidad.

También indica que el auto ha sido recurrido y que solicitará nulidad de las actuaciones porque se tomó declaración a testigos sin que la defensa estuviera presente.