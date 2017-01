«La Hacienda central ha sido desleal con Extremadura y su impuesto bancario»

Extremadura tiene la presión fiscal más alta de España a pesar de su nivel de renta.

No diría la más alta de España, pero sí, los extremeños estamos entre los que mayores esfuerzos fiscales hacemos.

¿Influyen en ello las condiciones del sistema de financiación autonómica?

Influye sobre todo que la Administración ha apostado por la corresponsabilidad fiscal y por el establecimiento de figuras que han sido muy novedosas.

Hablando de figuras novedosas. Una de ellas fue el impuesto bancario. ¿Qué opinión le merece que el Estado neutralizara ese impuesto creando otro con un tipo impositivo prácticamente inexistente?

Eso ha sido un sainete. La Hacienda central no ha actuado con un sentido de Estado descentralizado. Ha sido muy desleal para con Extremadura. En la comisión sobre la nueva financiación deberemos fijar también que el Estado debe tener la misma vara de medir para todas las comunidades porque la lealtad institucional en los dos sentidos está incluida en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Las directrices europeas están obligando a las administraciones a corregir el déficit, pero la deuda se está desbocando. ¿Puede un nuevo sistema de financiación autonómica ayudar a corregir esa tendencia?

Depende de la dotación más que del sistema en sí. La deuda se ha desbocado porque ha habido momentos excepcionales. Por muy bueno que fuera el sistema de financiación era muy difícil que no le hubieran salido grietas ante la caída de un 40% de los recursos. Es decir, en parte nos hemos endeudado para afrontar una solución de urgencia. El problema es cuando la deuda se hace estructural. No obstante, un buen sistema de financiación sí puede ayudar a corregir esa tendencia. Parte de la deuda que tiene contraída Extremadura se debe a que los fondos europeos necesitan cofinanciación. Nosotros no estamos en disposición de perder el dinero que viene de Europa por el hecho de que, debido a nuestra escasa capacidad financiera, no podamos poner la parte que nos corresponde. En ese caso, hay que endeudarse. Esta es una razón más para pedir el fortalecimiento del Fondo de Compensación Interterritorial y pedir nuevos destinos a ese fondo, de tal manera que permita cofinanciar las inversiones que proceden de Europa. Nosotros lo vamos a pedir en esta comisión porque puede contribuir a aliviar la deuda de la Administración regional. Como se ve, tenemos mucho que discutir porque hay detalles técnicos que parecen irrelevantes y que después se traducen en millones de euros.