Hablemos de la financiación y de futuro

EN los próximos meses se hablará de financiación autonómica, que es tanto como hablar del futuro y viabilidad de las comunidades autónomas en España, al menos tal como las conocemos. Pertrechados de argumentos, cada cual intentará alcanzar mejoría, lo cual es lícito, tan legítimo como no buscar burladeros para escabullirse de principios constitucionales básicos, como es el de la «solidaridad». La «puerta grande» que algunos anhelan en esta delicada negociación, no puede hacer salir por la «puerta de enfermería» lo que nos ha permitido ser reconocidos como un Estado que se preocupa de atender las necesidades bajo el principio de igualdad, en mayúsculas.

Algún pensador de la cosa (y con influencia), publicaba no hace mucho comparando el sistema de financiación regional en Alemania y en España, que «las principales lecciones para España tienen que ver con la necesidad de establecer criterios claros y consistentes de reparto para las transferencias verticales (del centro a las regiones), especialmente cuando tales transferencias alteran la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación, así como con las ventajas de establecer períodos de transición tan largos como sea necesario pero que eviten la tendencia a la congelación indefinida de la distribución de recursos que caracteriza al modelo español». Lo que en román paladino es: muera la solidaridad que consagra la Constitución, viva la «ordinalidad» (que no aparece en la Constitución Española) y establezcamos plazos. El principio de ordinalidad dice que cada comunidad autónoma debe conservar la misma posición que dicte su renta per cápita, esfuerzo fiscal o cualquier otra magnitud económica que se fije, en el reparto de los tributos del Estado; es decir, en el caso de la renta per cápita, el Estado debe repartir entre las regiones el dinero de los impuestos que cobra teniendo en cuenta que la primera región en renta por habitante tiene que ser la que más obtenga. La última en renta per cápita será la que menos perciba.

Es fácil extraer las conclusiones y las consecuencias de sepultar la solidaridad a favor de la ordinalidad para una región como Extremadura. Si la que más aporta es la que más recibe, empieza a escribirse el final de una región en cuanto a esperanzas de desarrollo y prosperidad. Sería tanto como decirle al paciente que ingresa en un hospital que en función de lo que aporta es lo que va a recibir como tratamiento, sin ninguna consideración, ni análisis de las causas de su estado. Pero de eso quiero hablarles en este artículo, dejando claro que los impuestos no los pagan las comunidades autónomas, sino los ciudadanos.

Extremadura es una región extensa y de poca población. Es una obviedad acreditada. Pero esa obviedad nos hace partir de una situación de desventaja histórica, por cuanto las regiones con mayor dinamismo suelen coincidir con regiones menos extensas y con mayor población. Tenemos hoy casi la misma población que hace 100 años. Sin olvidar que entre 1960 y 1975 abandonaron la región 575.701 personas ¿Tenemos culpa de ello? Para algunos parece que es así.

No hace mucho, oí decir al presidente Ibarra en una conferencia con motivo del aniversario de una cooperativa en la región, que hace un siglo la aportación del País Vasco a la riqueza nacional en aquellos entonces era menor que la aportación de Extremadura. Tras terminar la conferencia le pregunté cuánto se había invertido allí y aquí desde entonces por parte del Estado. Tal vez conociendo el dato, podríamos encontrar respuesta a su desarrollo y a nuestra posición actual. No lo sabía. Ni yo tampoco. Pero analizando series históricas podemos ofrecer respuesta basada en datos, no en pasiones territoriales que no vienen al caso, ni es pretensión de quien escribe esto.

En todas las regiones y países las dotaciones de capital de carácter público resultan esenciales para el desarrollo económico. Estas dotaciones incluyen infraestructuras y servicios de los que no se dispondría por no ser rentables desde la óptica privada. Hablamos de transporte, de saneamiento, de infraestructuras educativas, sanitarias o sociales entre otras. Les hablo de lo que se ha invertido en Extremadura desde 1900 hasta 2006, que son los datos que nos aporta un magnífico estudio de la Fundación BBVA en sus Cuadernos de Estudio.

¿Qué ha pasado con Extremadura en toda esa serie de años? Pues que la tasa media de variación anual de esa inversión pública en la región ha estado por debajo de la media nacional. En casi 100 años, hemos sido la sexta comunidad en la que menos se ha invertido, o lo que es igual, hay trece comunidades que nos superan. Más aún, si comparamos lo que se ha invertido en todos esos años en relación a nuestra superficie, somos la segunda comunidad donde menos se ha invertido, tras Castilla-La Mancha.

Esa rémora ha sido determinante en nuestro desarrollo y en nuestra capacidad económica. En nuestra escasez de tejido industrial y empresarial. En la sangría migratoria. En nuestra carencia de algunas infraestructuras básicas.

Sería injusto por mi parte no reconocer que en los últimos años no ha sido así, especialmente a partir de 1985. Pero ese período es de 21 años, frente a los 85 de desventaja en el estudio que nos ocupa.

Ahí radica una de las explicaciones de lo que ha sucedido en Extremadura. Son datos. Habrá quienes busquen culpables en el ahora, cuando las responsabilidades se extienden en el tiempo.

Por eso acertadamente el principio constitucional de «solidaridad». Para poder converger. Por eso no hay que olvidar la historia. Por eso no podemos convertir España en un modelo de franquicias independientes.

Podría estar de acuerdo en el principio de ordinalidad. No les sorprenda. Podría estar de acuerdo dentro de 85 años, que son los que llevamos de desventaja en inversiones públicas. Luego, que hablen los que estén. Creo que es lo justo, y solidario.