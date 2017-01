Gamero: «La gripe se ha adelantado, pero no es más virulenta que otros años»

Diez fallecidos y 58 casos graves registrados. Son las cifras que hasta este momento marcan la actual temporada de gripe en Extremadura. Datos que se sitúan en los mismos parámetros de los últimos años. En la temporada de 2016, la enfermedad provocó 15 fallecimientos. Nada que ver con la virulencia con que llegó en 2009-2010, cuando una nueva cepa del virus de la gripe, AH1N1, irrumpió en el mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por gripe. Extremadura registró entonces 150 casos graves, aunque los fallecimientos fueron 10.

Desde entonces, y a pesar de las saturaciones hospitalarias que se producen cada año con la llegada de la gripe, también éste, la temporada que marca el virus se está desarrollando con normalidad. «Este año se ha adelantado, sí, pero no es más virulenta que en los anteriores», afirma María José Gamero, médico de Familia y presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Extremadura.

«La primera onda epidémica, los primeros casos de gripe, suelen aparecer en octubre y el pico más alto en la segunda semana de enero habitualmente», explica Gamero Samino. Sin embargo, este año ese pico ha llegado casi un mes antes de lo esperado. Posiblemente por las bajas temperaturas registradas durante la Navidad. «Lo cierto es que el frío favorece su propagación», confirma la presidenta de Semergen Extremadura.

«La prevención es la mejor medida y la vacuna que se administra sí protege»

Y el frío ha llegado este año bastante antes de lo que lo hiciera el pasado por ejemplo, cuando Extremadura disfrutó de un invierno cálido que hizo que a mediados de enero la enfermedad aún no hubiera aparecido, con una incidencia entonces muy por debajo del umbral epidémico (88 casos por 100.000 habitantes). En esta ocasión, por el contrario, Extremadura despidió 2016 con una actividad gripal por encima de la media nacional, con 167,7 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana del año. Comenzó entonces una fase de ascenso de la onda epidémica que, por el momento, se ha mantenido hasta la semana pasada, cuando ha comenzado a remitir.

De hecho, la tasa de incidencia ha empezado a descender pasando de 336 a 198 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos recogidos por el Sistema Centinela de Vigilancia. Y el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES cifra en 16.500 las personas afectadas por la gripe que han sido atendidas por los médicos de Atención Primaria en la región. Unas cifras muy por debajo de las de una temporada normal, que se sitúan entre 30.000 y 40.000 personas atendidas en los centros de salud.

Por eso los expertos aseguran que, aunque adelantada, la gripe de este año no es más virulenta que en los anteriores. No obstante, se desconoce si la tendencia a la estabilización en la que se encuentra la onda epidémica se mantendrá o no. «Porque es un virus que cambia con facilidad; aun así, se supone que esta tendencia continuará».

En cualquier caso, Gamero Samino insiste en que la gripe es una enfermedad vírica bien tolerada por pacientes sanos, que puede provocar complicaciones en aquellos que tienen patologías crónicas, metabólicas y enfermedades respiratorias de base. De hecho, del total de 68 pacientes graves hospitalizados en Extremadura, 63 tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe (93%), mientras que cuatro no tenían otras patologías asociadas y en un caso no consta. También según los datos del SES, del total de casos graves ingresados, 40 (59%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que 26 (38%) sí lo habían hecho y en dos casos no consta. Entre los pacientes fallecidos, todos ellos con factores de riesgo, seis no se habían vacunado, tres sí habían recibido la vacuna y en un caso no consta.

El SES insiste en que aunque la campaña oficial de vacunación concluyó a finales de diciembre, todavía hay dosis disponibles en los centros de Atención Primaria, donde pueden vacunarse todas las personas mayores de 60 años y aquellas pertenecientes a los llamados grupos de riesgo.

La presidenta de Semergen Extremadura, por su parte, respalda la conveniencia de la vacuna, «porque la mejor medida es la prevención». Además, asegura que «sí es efectiva, se hace con las cepas de los años anteriores y, aunque es un virus que muta mucho, la vacuna sí protege». La que se ha administrado esta temporada incluye el subtipo viral que centra la epidemia.

Por último, recuerda a los pacientes que acudan a los centros de salud que «las urgencias hospitalarias hay que dejarlas para las complicaciones».