Esther Gutiérrez asegura estar tranquila respecto a su continuidad en el Ejecutivo

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, aseguró ayer, respecto a una probable remodelación del Gobierno y su salida del mismo, que está muy tranquila y muy satisfecha con el trabajo realizado, y añadió que cualquier decisión que adopte el presidente de la Junta «será bien aceptada».

En una rueda de prensa para informar sobre lo abordado en la Mesa Sectorial de Educación, la consejera respondió así a preguntas sobre una posible remodelación del Gobierno regional.

La consejera mostró su respeto a este tipo de informaciones, pero recuerda que cuando se hicieron las quinielas de este Gobierno ella no formaba parte de ellas «y ahora algunos se atreven a hacer quinielas sobre cuál va a ser el primero que va a salir y parece ser que mi nombre es uno de ellos».

Esther Gutiérrez afirmó que no tiene información alguna y «si el presidente tiene una idea clara, solo la sabe él y, de momento, no la ha trasladado a ninguno (...). Ya les puedo asegurar al cien por cien que esa conversación no se ha mantenido ni el presidente ha hecho ninguna manifestación en este sentido», concluyó.

'El ejercicio te cuida'

Por otro lado, los trabajadores y técnicos del programa saludable 'El ejercicio te cuida' han recibido con «bastante alegría» la oferta realizada el pasado jueves por Esther Gutiérrez de un período de diálogo para que los primeros continúen con el servicio que venían prestando.

En concreto, según afirma el técnico de este programa saludable, Domingo López, «en el plazo de una semana o dos (los afectados) empezarán a trabajar», y admitió que «están a la espera de las negociaciones» con Gutiérrez.

López se refirió a la suspensión de la concentración para reclamar el mantenimiento del programa 'El ejercicio te cuida', prevista para ayer en Mérida, porque «el motivo de la convocatoria ya no tenía razón de ser».

No obstante, el técnico de 'El Ejercicio Te Cuida' deseó que la consejera «no falte a su palabra, porque me parecería una irresponsabilidad política enorme», e informó de que «no tienen ninguna garantía por escrito».

Por último, adelantó que la semana que viene les llamarán y explicarán el plan a seguir para ver cómo se reincorporarán a trabajar y apuntó que la Junta de Extremadura «tiene que firmar los convenios con las localidades donde estaban trabajando».