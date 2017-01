Refranes populares y machistas

Hace casi 20 años, la entonces diputada y hoy columnista y tertuliana catalana Pilar Rahola descubrió y describió en un artículo en la revista Play Boy un modelo de parlamentario machista al que bautizó como «machorro extremeño». Teniendo cerca en los escaños a Maciá Alavedra o a Álvarez Cascos, no debieron de parecerle machos con talla y en vez del machorro catalán o asturiano, prefirió el extremeño.

Nada había que razonar ante tamaño dislate y tan vulgar calificación, pero bien cierto es que, a veces, nuestra impulsiva manera de reaccionar nos lleva al exabrupto desmedido, que no es cosa de machorros ni de machistas, sino de imprudentes y de no ser capaces de contar hasta diez.

Los extremeños somos así, qué le vamos a hacer. No se puede generalizar, pero aquí se aprende enseguida que la desmesura verbal instantánea no va más allá, que cuatro palabras fuertes estallan y se diluyen para quedar en nada y que somos tan tremendos como nobles. No suele ir con nosotros eso de la venganza es un plato que se toma frío ni aquello de arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Nuestras venganzas cotidianas y sin importancia son instantáneas y dialécticas y nunca esperamos a encontrarnos en el camino, sino que salimos directamente al encuentro.

Esto tiene una parte buena: echamos todo por esa boquita, nos quedamos a gusto y tan amigos. Y una parte mala: quien pierde la compostura pierde la razón y si se nos calienta la boca, soltamos sapos y culebras que luego nos sumen en la desazón y el arrepentimiento. Todo esto son generalidades, lo reconozco, y no es un buen método de análisis científico, lo sé, aunque se base en muchos años de experiencia en el aula y en la vida. Pero como manual de urbanidad cotidiana para manejarse en esta tierra puede serles muy útil. A mí, desde luego, me sirve y me ayuda a sobrevivir y a no espantarme.

Recientemente, hemos vivido uno de esos casos que harían feliz a Pilar Rahola, pero que deberíamos situar en su justo punto y extraer consecuencias de él. Me estoy refiriendo al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, cuando la semana pasada utilizó el refrán 'La zorra cambia de pelo, pero no de costumbre' para criticar la gestión de la delegada provincial de Educación de Badajoz, Piedad Álvarez, provocando un revuelo importante.

Parece fuera de toda duda que el alcalde no empleó el refrán para atacar personalmente a la delegada, pero también parece evidente que hay que tener cuidado con nuestro refranero popular.

La grabación de las palabras de García Lobato mentando a la zorra y a su pelo con pasión, como si le brotaran las palabras muy de dentro, intensas e indomeñables, es un típico caso de extremeño impulsivo incapaz de controlar su irritación y echando mano de nuestro refranero, que es un instrumento muy peligroso por brutal, por machista y por popular: lo tenemos tan asumido desde niño que es lo primero que nos viene a la boca.

En un caso semejante, es difícil que a un político extremeño le venga a la boca una expresión poética, por ejemplo: 'Como diría Garcilaso de la Vega, la delegada no hace mudanza en su costumbre'. No, lo que te viene a la mente de manera refleja son refranes del tipo: 'A la mujer en casa, nada le pasa... De la mujer, el tiempo y la mar poco hay que fiar... Buenas son mis vecinas, pero me faltan tres gallinas'. Por eso conviene contar hasta diez, cortar de raíz el primer impulso y ser muy duro si se quiere, pero midiendo las palabras.

No se trata de ser políticamente correcto, se trata de que las expresiones coloquiales y nuestra educación nos impulsan a reproducir un lenguaje sexista que hay que desterrar por mucho que nos cueste. Y cuidado con el refranero, no vaya a ser que a algún impulsivo le dé por descalificar las acertadas disculpas del alcalde con otro dicho extremeño: 'Más flojo que un peo de zorra'.