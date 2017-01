Podemos, mucha vista

¿Cuántos quesos/tendencias/familias diferentes se integran en Podemos? He dejado de contar al llegar a 50. Complicado me parece mantener la cohesión en una formación con tanto tembleque emocional y unida por una argamasa tan inconsistente. Aunque no le resto méritos a lo hasta aquí conseguido, han cometido errores de principiantes, pagando la novatada a alto precio, porque su cabeza visible, amén de sesgos de divismo trasnochado, se comporta como un niñato cabreado, que no es capaz de montar el puzle que tiene entre manos. Lo peor de Pablo Iglesias es que se quiere en exceso y eso le empuja a demostrar que, junto a sus no sé cuántas matrículas de honor, es el más listo. Mal asunto. Con él han llegado hasta aquí, pero con él no irán muy lejos.

Charles de Gaulle, para explicar la dificultad de armonizar la diversidad francesa, preguntaba: «¿Cómo se puede gobernar un país que tiene 246 clases de queso?». Se quedó muy corto. Los teóricos mantienen que la variedad es un elemento de cohesión, pero en la práctica se demuestra que en una pajarera con diferentes clases de aves no es posible el canto armónico de ninguna de ellas y el resultado es un guirigay. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? La amalgama más cercana la tenemos en una UCD integrada/desintegrada por dos partidos democristianos, cuatro socialdemócratas, siete de derecha, once liberales y cuatro regionalistas. Aquello fue una grillera, que cumplió una misión e hizo mutis por el foro. El harakiri, vamos.

El futuro de Podemos no es previsible y si en su seno se permitiera la autocrítica, ya habrían llegado a la conclusión de que lo más importante que han aportado a la vida política española ha sido mantener a la derecha en el Gobierno. Puede molestar, pero es una verdad inapelable porque en su bagaje no se conoce otra decisión de mayor calado. Pudieron elegir y eligieron no hacerlo, porque les importó más el estar que el ser. Y Pablo Iglesias quería estar en la vicepresidencia y mandando como presidente.

Podemos lleva tres meses acaparando titulares con la supuesta división interna entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ y cada día veo más claro que ahí hay una estrategia para que se hable de ellos y de su famoso Vista Alegre II, calentando el ambiente y seguir en la pomada sin hacer prácticamente nada más. Creo que los novios no se devolverán las fotografías y que a la conclusión del encuentro se abrazarán para cerrar filas en torno a Pablo Iglesias y demostrar que son capaces de unir el descosido pregonado durante tanto tiempo. Diferencias programáticas de mucho redoble, pero de más calado en la forma que en el fondo. Vamos, que no, que ahí hay gato encerrado y una estrategia muy definida.

En la disparidad de criterios entre Iglesias y Errejón no está el problema de Podemos, sino en su diversidad, a veces incluso antagónica. Trotskistas, anticapitalistas, duros, moderados, marxistas, populistas, obreristas, clase media, comunistas, desdeñados, resentidos, leninistas, eurocomunistas, subjetivistas, objetivistas, rupturistas, federalistas, derechistas, socialdemócratas, socialistas, reformistas, oportunistas, nacionalistas, regionalistas…

Los principales partidos afrontan estos meses sus congresos, pero del que más sabemos es de el Vista Alegre II, el de Podemos, que a mí me suena a mucha vista, aunque no sea muy alegre, y ya veremos si me confundo. Si todo acaba con el abrazo fraternal y nos cuentan que finalmente han primado las ideas, bla, bla, bla… ¡Lagarto, largarto!