Nane Ramos, la flamenca extremeña que triunfa en Nimes

La cantaora María del Carmen Ramos Rodríguez, más conocida como Nane, (Valdelacalzada, 1978) acaba de bajarse de los tablaos de la ciudad francesa de Nimes, donde se celebra uno de los festivales de flamenco más importantes del mundo. Han pasado ya tres semanas, pero aún es capaz de escuchar en su memoria los aplausos que recibió la compañía extremeña con la que actuó, 'Mehstura', tras representar la obra 'Mujeres del Flamenco'.

Desde niña, cuando quería ser artista, ya soñaba con formar parte de aquello que hoy reivindica: la figura de la mujer en el mundo del flamenco. Y en Nimes lo ha conseguido. "Las siete componentes cargábamos con la responsabilidad de representar a nuestra tierra en este prestigioso festival y logramos dejar bien alto el nombre de Extremadura", cuenta satisfecha. Ramos agradece al público francés la buena acogida que ha tenido el espectáculo y destaca "que ha superado todas las expectativas".

La compañía 'Meshtura', formada exclusivamente por mujeres como Nane, encontró su razón de ser en la necesidad de otorgarle importancia a la voz femenina del flamenco. Con el objetivo de alejarse del clásico estereotipo masculino, este grupo apostó por romper los moldes y reivindicar que la figura de la mujer flamenca extremeña también puede triunfar. El proyecto conquistó a su actual director artístico, Jesús Ortega, y, entre palmas y taconeos, la agrupación empezó su rodaje.

En su recorrido por Polonia, Suecia, Dinamarca, Francia o Londres, Ramos ya se ha subido a las tablas con destacados artistas del panorama regional y nacional. La pacense ha compartido cartel con grandes cantaores de Extremadura como La Caita, Esther Merino o Alejandro Vega, entre una larga lista.

Arriba, el grupo 'Mehstura', abajo, la cantaora en solitario.

Veinte años después de sus comienzos, la cantaora extremeña sigue buscando en sus actuaciones elevar la voz para que el flamenco femenino extremeño sea reconocido más allá de nuestras fronteras. Tanto en sus conciertos en solitario como con 'Mehstura', la artista persigue enfrentarse a las desigualdades de género a través del flamenco con nombre de mujer. "Sueño con el trinunfo de la mujer en el mundo del flamenco", revela.

En su trayectoria, la cantaora no está sola. Ramos presume de contar con la mejor compañía en su carrera artística ya que el encargado de hacer sonar los acordes de la guitarra que la acompañan es Yannick Roszyk, su marido, un guitarrista francés enamorado de Extremadura que ya solo va a su tierra de visita. El hecho de compartir aficiones les facilita el trabajo que conlleva dedicarse a esta profesión. "Existe mucha afinidad entre los dos, y eso hace que todo fluya mucho mejor", relata la artista.

Una larga trayectoria de aprendizaje

Su primer contacto con el flamenco de manera profesional fue hace más de veinte años con la publicación del disco 'Amalgama', pero por entonces ella no imaginaba que llegaría a compartir escenario con destacados cantaores.

Hasta conseguir triunfar en otros países, Ramos necesitó una formación previa para estar a la altura de las exigencias de esta profesión. Entre ellos, y uno de los más importantes para la artista, entrenar y cuidar la voz.

Ramos estudió flamenco en Sevilla porque no encontró un centro donde poder formarse por completo en Extremadura. La Fundación Cristina Heeren fue el impulso para comenzar su trayectoria profesional, sobre todo cante para baile y técnicas de baile. Esta escuela de flamenco se dió cuenta de su arte y la cantaora pasó, en poco tiempo, de ser alumna a monitora. En ella trabajó durante tres años dirigiendo clases de técnica vocal y su voz acompañó las cuerdas de guitarristas como Pedro Sierra, Paco Cortés o Eduardo Rebollar, entre otros.

ALGUNOS DATOS Biográficos. Tiene 39 años y reside actualmente en Valdelacalzada. Está casada y tiene una niña. Aficiones. Le gusta viajar y estar con su gente. Un sueño por cumplir. Cantar en el Teatro Romano de Mérida.

Nane también aprendió en esta Fundación lo más importante de lo que rodea este arte con profesores tan reconocidos como los cantaores Arcángel, Paco Taranto o Calixto Sanchez. "Aprendí mucho de ese gusto por el flamenco que hay en Sevilla, y fue precisamente ese entorno el que me abrió las puertas para cantar en el extranjero", explica.

Vida profesional inestable

A pesar de sus esfuerzos y de los éxitos cosechados, Nane sigue trabajando a diario como peluquera en su pueblo y, aunque no niega sus orígenes, lamenta no poder vivir del flamenco al 100%. "La cultura española está infravalorada y eso hace mucho daño a la vida del artista", denuncia.

La pacense destaca que los ritmos de trabajo de los cantaores a nivel profesional son muy inestables, y eso dificulta elaborar un calendario cerrado. "Es complicado saber realmente si podrías llegar a vivir de esto por los vaivenes de cada época del año", lamenta.

Nane Ramos junto a otros artistas.

Conocedora del atractivo que supondría el flamenco para una región como la nuestra, Ramos cree que se podría sacar más provecho a lo autóctono -tangos y jaleos- como un elemento cultural fuerte. "Hay muy buenos cantaores en nuestra tierra y no lo sabemos aprovechar. Me da rabia y envidia que otras ciudades españolas como Sevilla o Jerez potencien el turismo con el flamenco y Extremadura no", destaca.

«Extremadura es tierra de flamencos»

Además de cantar en solitario y ofrecer actuaciones en grupo, Ramos es fundadora y presidenta de la asociación de Jóvenes Flamencos de Valdelacalzada. La artista imparte clases de cante en las que se trabaja el compás, los distintos palos del flamenco y la técnica vocal. Mediante la celebración de galas, los casi treinta socios que la integran buscan potenciar el arte extremeño en cada rincón que visitan.

La cantaora tiene ahora una visión de su futuro muy clara: seguir viajando a otros países para mostrarle al mundo que Extremadura es tierra de flamencos. "Me veo disfrutando como ahora de lo que hago y cosechando éxitos como el que hemos conseguido recientemente con 'Mehstura'", augura.