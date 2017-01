Presupuestos y política democrática

La Asamble de Extremadura ha aprobado los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017 con el voto del PSOE y las abstenciones de PP y Ciudadanos. Al contrario que en el ejercicio anterior, cuando la aprobación no se produjo hasta el mes de abril, en esta ocasión la nítida voluntad negociadora entre los representantes de los partidos mayoritarios, PSOE y PP, así como la representante de Ciudadanos, ha desembocado en un acuerdo doblemente satisfactorio. En primer lugar, porque se produce a inicio del año, con las facilidades que eso supone para un instrumento clave como el presupuesto en la planificación económica de Extremadura. Y satisfactorio, en segundo lugar, porque aparte de una herramienta, el presupuesto y su aprobación representan también la cartografía del espacio político y democrático que ocupamos, y en ese sentido son el símbolo del entendimiento, de la negociación, del pacto, de la política real que se ocupa de las cosas que interesan a la gente y que comparten los representantes elegidos precisamente por la inmensa mayoría de esa gente. La aprobación de los Presupuestos 2017 confirman que la convivencia democrática no solo es fáctible sino el mejor y más acertado procedimiento para la defensa de los intereses legítimos de la ciudadanía y del bien común desde posiciones de respeto y sin sectarismos o particularismos injustificados. Que se pongan de acuerdo en el foro establecido democráticamente para ello los representantes de los partidos a quienes han votado el 90 por ciento de los extremeños es la mejor prueba de que cabe la transación cuando la política se plantea con espíritu realista, conciliador y sobre todo buscando el beneficio del común de los extremeños, residan en ciudades o localidades grandes, medianas o pequeñas. En ese sentido, este año el PSOE, a diferencia del pasado, afrontó mayores esfuerzos y hay que reconocerle su generosa disposición al pacto, accediendo incluso a que la oposición controle de manera específica la ejecución de lo presupuestado. Resulta plausible asimismo la actitud abierta del PP. No resulta fácil de entender sin embargo la apuesta a 'todo o nada' del partido Podemos, renunciando de antemano a conquistar por medio de negociaciones y enmiendas parciales mejoras en lo que ellos estimasen que beneficia a quienes les auparon con sus votos a los escaños que ocupan en el Parlamento regional.