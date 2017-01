¡Primero, Extremadura!

Primero, América. Ha dicho Trump. O sea, lo que dice cualquier político sin escrúpulos en tiempos de crisis o cualquier egoísta siempre: Primero, yo y los demás, que arreen. Pura condición humana. La misma que, desde que el mundo es mundo, lleva a los ciudadanos y a quienes los mandan a buscar culpables en tiempos de crisis y a creerse ellos a salvo de cualquier culpabilidad. Es decir, el nacionalismo, el racismo, la xenofobia y la estrategia de la culpabilidad como estimulantes para llegar al poder.

Primero, América... Primero, yo... Llegué al mundo y hasta que tuve un año actué como me vino en gana. A partir de esa edad, la educación me enseñó a respetar y a ser generoso. Después, empecé a soñar con triunfar, ser feliz, tener dinero... Pero pronto descubrí que eso solo le sucede a unos pocos. A mí no me ha sucedido y me pregunto por qué si tengo las mismas condiciones y habilidades que esos otros que sí se ven satisfechos. Solución: vuelve a ser primario, olvida el respeto y la generosidad, busca culpables. Quizás los políticos, quizás los otros. Si, además, una crisis económica, de esas que cíclicamente nos castigan, estalla, entonces la culpabilidad se intensifica: la cuestión es encontrar al culpable de mi desgracia.

Es en ese punto cuando surgen los salvadores y emplean tramposas estrategias de culpabilización. Ellos señalan a los culpables colectivos, que traen las enfermedades por su falta de piedad y sus pecados, o la pobreza por su vagancia, o la muerte por sus prácticas asesinas, o el paro porque se ofrecen para trabajar barato.

Debemos ser los únicos que, en crisis, en vez de culpar a otros, nos culpamos a nosotros

A veces, se señala al sistema como culpable de la desgracia. Pero cuando los desposeídos reaccionan para cambiar el sistema, los nuevos líderes ocupan el sistema y se convierten en parte de él. Lo que tiene más éxito no es culpar al contexto y a la ordenación social y económica, sino buscar culpables colectivos. Para la Europa medieval, los culpables populares de la peste o de la carestía eran los judíos y sus prácticas. En España creemos que lo de los judíos y su expulsión en 1492 por los Reyes Católicos es algo solo nuestro, pero ya habían sido desterrados de Inglaterra (1290), Francia (1394), Viena (1421), Baviera (1442), Perugia, Vicenza, Parma Milán y Luca (1485-89). Realmente, fuimos casi los últimos en culpabilizarlos.

Los judíos... Culpables de todos los males para Hitler en tiempos de crisis económica grave. Los comunistas... Culpables de todo para Occidente durante 40 años. La vida sigue igual. Llega la crisis y los catalanes descubren que los culpables somos el resto de los españoles, particularmente la España del sur, a quienes ellos pagan carreteras, pensiones, sanidad, desempleo y funcionarios. Primero, Cataluña. Cristina Cifuentes afina más el disparo: los culpables son los andaluces. Primero, Madrid.

El 'brexit' es el producto de las falsedades vertidas sobre la relación de Europa con el Reino Unido. Una Europa que deja más dinero en las islas del que los británicos entregan a Europa. Pero en tiempos de crisis, la verdad no importa. Lo que cuenta es lo que la gente se cree, se llame posverdad o se llame manipulación. Primero, Reino Unido.

La posverdad es fácil de entender, no requiere estudios ni reflexión: estás en paro porque los inmigrantes te quitan el trabajo y las empresas se llevan las fábricas al país de al lado; padeces miedo porque los inmigrantes ponen bombas y delinquen; cobras poco porque los inmigrantes tiran los salarios. Culpable, México. Primero, América. ¿Quién se resiste en tiempos de crisis al nacionalismo?

Conozco a unos que aguantan el tipo: los extremeños. Aquí, por no tener, no tenemos ni culpables. Debemos de ser el único lugar del mundo donde, en tiempos de crisis y tribulación, en lugar de culpar a los otros, nos culpamos a nosotros mismos. ¿Es masoquismo, resignación, escepticismo o buena salud mental? Lo cierto es que si a alguien se le ocurriera gritar: Primero, Extremadura, a los demás nos daría la risa.