CC OO Extremadura convoca concentraciones contra la oferta de empleo docente de Educación

El sindicato CC OO en Extremadura ha convocado para este viernes, día 27, concentraciones en Mérida, Cáceres y Badajoz para pedir a la Consejería de Educación que suprima la "injusta" y "restringida" convocatoria de 145 plazas de oposiciones y reclamar un "amplio" Plan de Consolidación del Empleo Docente a realizar en los años 2018 y 2019.

En concreto, las concentraciones tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas ante la Consejería de Educación y Empleo de Mérida por parte de delegados sindicales, y por la tarde de 18.30 a 19.30 horas ante las delegación provinciales de Educación de Cáceres, en la Avenida de Miguel Primo de Rivera, y Badajoz, en la Avenida de Europa.

Así lo ha avanzado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO en Extremadura, Francisco Jiménez Camacho, en una rueda de prensa acompañado de representantes de las especialidades afectadas por esta "posible convocatoria de oposiciones" que ha sido anunciada pero que no se ha convocado de forma oficial, razón por la cual consideran que están "a tiempo" para "paralizarlo".

Según ha indicado, CC OO convoca estas concentraciones "en defensa del empleo público docente" y va a trasladar a la administración y al resto de los sindicatos que "se puede rectificar" y "se tiene que renegociar la oferta de empleo público del 2017" por tres razones "fundamentales".

Mesa sectorial

La primera de ellas, ha ahondado Jiménez Camacho, es que quieren que se convoque una mesa sectorial para "retomar la negociación" de la Oferta de Empleo Público, dado que han cambiado los "parámetros" que en su día se tuvieron en cuenta para establecer qué cantidad de plazas y qué especialidades se debían convocar.

En este sentido, ha indicado que estos parámetros han cambiado porque los presupuestos del Estado "aún no han sido aprobados" y los de Extremadura se supeditan a los anteriores, así como que la Conferencia de Presidentes celebrada recientemente acordó "revisar e incluso suprimir" la tasa de reposición, que establece cuántas plazas se pueden cubrir tras producirse las jubilaciones dentro de un cuerpo.

"Sabemos que en Extremadura necesitamos alrededor de 3.000 plazas docentes entre Secundaria y Primaria, nosotros creemos que no debemos limitarnos a la tasa de reposición sabiendo que puede ser suprimida y que, por lo tanto, se deben convocar oposiciones con el total de las plazas que necesita nuestro sistema educativo", ha defendido, para criticar la "ínfima parte" que se ha "negociado" en este proceso en la región.

Anulación

En segundo lugar, Francisco Jiménez ha aseverado que la convocatoria que se pretende hacer para la sección de Educación, que no ha pasado todavía por mesa de empleados públicos, que no es "oficial" y que se puede "renegociar", contempla un total de 337 plazas de las cuales "se convocarían solamente 145" en unas especialidades sí pero en otras no o en algunas a las que se puede presentar gente con distintas titulaciones generando un "trasvase de interinos".

Así, ha señalado que CC OO pide la anulación de la posible convocatoria de oposiciones docentes de 2017, "restringida" en número de plazas y especialidades, por ajustarse a la tasa de reposición de 2016 y no tener en cuenta los posibles cambios que se puedan producir en esta materia, a la vez que ha sumado que Extremadura podría ser de las pocas regiones que convoque en 2017.

Empleo

Al respecto y en tercer lugar, Jiménez Camacho ha solicitado la negociación "coordinada" entre las comunidades de un Plan de Consolidación de Empleo Docente a lo largo de 2018 y 2019 que incluya las plazas "reales que necesita el sistema educativo".

De este modo, CC OO ha reclamado un Plan de Consolidación de Empleo para 2018 de Secundaria y resto y 2019 de Maestros equivalente al número de plazas presupuestadas, que en "ningún caso" significaría incremento presupuestario y que cuantifica en unas 3.000 plazas en la región extremeña, así como negociar un plan que consolide este empleo temporal y dote a los centros educativos del personal docente "estable" que "necesitan".

"Primero queremos que se convoque la mesa sectorial, segundo queremos que se vuelva a hablar porque han cambiado los parámetros, pero tercero le pedimos a la Administración de Extremadura que se coordine con el resto de comunidades autónomas", ha resaltado el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones, que ha cifrado en unos 8.200 los interinos existentes en Extremadura entre listas ordinarias y extraordinarias.