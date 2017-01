«No quiero que compitamos sobre la base de bajadas de impuestos»

Uno de los principales retos para lo que queda de legislatura será negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, lo que plantea amenazas para que la región mantenga su nivel actual de ingresos.

¿Teme que Extremadura pierda recursos?

Extremadura no puede perder recursos. Bajo ningún concepto. Eso es un temor que he descartado porque sería profundamente injusto con los extremeños. Nuestro planteamiento desde el primer momento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahora en la Conferencia de Presidentes es que el nuevo modelo debe partir de los principios que están en la Constitución: igualdad y solidaridad. Y la solidaridad la ejercen las personas. Algunos argumentos, llevados al extremo, conducirían a planteamientos abominables. La idea del PP de Madrid, por ejemplo, es profundamente insolidaria. Y si Monago reclama el principio de solidaridad, primero llega tarde, porque ya lo hemos hecho nosotros; y segundo, vendría muy bien que lo dijera también a otros. También es cierto que lo mismo tenemos que aplicar respecto a otras comunidades gobernadas por el PSOE. Pero hay que partir de la igualdad en el acceso a los servicios públicos, de la financiación suficiente, de la nivelación de los servicios públicos esenciales y también de los no esenciales. Porque, ¿vamos a renunciar a las políticas de vivienda? ¿A la incentivación del tejido empresarial? ¿A las políticas medioambientales? No. Mi planteamiento es mucho más ambicioso. Nivelación de servicios, faltaría más. A partir de ahí empezamos a hablar, si no, no hablamos.

«En un mes estaremos en condiciones de llegar a la designación del experto que represente a Extremadura»

«Los impuestos que afectan a las personas tienen que tener un mínimo y un máximo»

El principio de ordinalidad, que plantea que reciba más quien más aporta, ¿puede ser compatible con el de solidaridad?

Tienen que ser compatibles. La doctrina del Constitucional en ese punto es muy clara. Si llevamos la ordinalidad al límite, llegaríamos a la conclusión de que por qué los vecinos del barrio de Salamanca en Madrid van a tener que pagar más impuestos para pagar los colegios del barrio de Usera. Sería un discurso populista. Además, creo que tenemos la obligación de construir la España del futuro, de hacer un Estado cohesionado, que el Estado de las autonomías sea eficiente en el gasto para resolver los problemas de los ciudadanos. Si no, la tentación populista está a la vuelta de la esquina.

El primer paso para elaborar el nuevo modelo será crear una comisión de expertos con la participación de todas las comunidades, como se acordó en la Conferencia de Presidentes. ¿Quién representará a Extremadura?

En la lógica del diálogo y del consenso, el presidente de la Junta hablará con los grupos parlamentarios. Nosotros tenemos parte de los deberes hechos desde el momento en que propusimos, y así se acordó por unanimidad, una comisión de expertos que estudió y puso las bases de cuál debe ser nuestro punto de partida. A partir de ahí, hay una serie de trabajos que desempeñar. Y creo que en el plazo de un mes estaremos en condiciones, con el consenso de todos, de llegar a la designación del experto que represente a Extremadura.

¿Cuándo podría conocerse una propuesta para el nuevo modelo?

Todavía es prematuro. El grupo de trabajo que preparó las bases para ese acuerdo sigue activo, y nuestro compromiso es seguir avanzando. Cuando las comunidades hayan designado a sus expertos, y de acuerdo con Hacienda, habrá que establecer cuál es el marco de su análisis. Y habrá que darles un plazo razonable para que hagan su estudio. Pero ellos hacen el análisis, las decisiones políticas las tomamos nosotros en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Una de las cuestiones que plantea la Junta es la armonización fiscal, que haya un modelo de impuestos común para todos.

No podemos hablar de un nuevo modelo de financiación sin definir cuáles son los ingresos. España tiene un problema de definición de cuáles son los recursos públicos que deben financiar las políticas públicas. Defendemos la autonomía normativa en materia tributaria y la corresponsabilidad fiscal. Y además somos un ejemplo, con mucho éxito en el caso del impuesto bancario, que el PP no sólo recurrió sino que luego hizo estatal, y con menos éxito en la ecotasa. Pero tenemos que elegir cuál es el modelo que queremos. Y yo no quiero que compitamos sobre la base de bajadas de impuestos. Los impuestos que afectan a las personas tienen que tener un mínimo y un máximo. Y en esos límites tomar decisiones, pero que no lleven a algo que nos conduce al abismo. Entre otras cuestiones, porque se llega a la conclusión de que los servicios públicos se sostienen del aire.