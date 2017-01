«Podemos pretende ser antisistema pero vive muy cómodamente en el sistema»

El Gobierno socialista de Fernández Vara afrontará hoy y mañana la aprobación de la segunda Ley de Presupuestos de la legislatura. Tras los problemas para sacar adelante las cuentas del pasado año, que terminaron en abril con un pacto con los populares, para 2017 se ha vuelto a producir un acuerdo con el principal grupo de la oposición después de un proceso marcado por el diálogo y la transparencia. La consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales Limones, afirma que seguirá dispuesta a negociar con todos los grupos parlamentarios.

Segundo año con acuerdo con el PP. ¿Lo esperaba al inicio de la legislatura?

Dada la composición parlamentaria de la Cámara, sabía que había una ardua tarea de negociación y esperaba un ejercicio de responsabilidad de todos los grupos parlamentarios.

LAS FRASES RELACIÓN CON PODEMOS «No hay una profundidad en las diferencias sobre la base de argumentos razonados» SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO «No se gobierna desde el Parlamento, que tiene sus instrumentos de control» DESVIACIÓN DEL DÉFICIT «Espero que no haya medidas coercitivas ni de sanción por haber superado el déficit de 2016»

Pero muchos pensaban que el hecho de que Podemos facilitara la investidura era el inicio de un pacto. ¿Se ha demostrado que no es así?

Así se dijo por parte del presidente de la Junta desde el principio, que había habido conversaciones para la investidura, pero que todo lo demás estaba por hacer. Hemos intentado hacerlo y seguiremos intentándolo con el mismo esfuerzo, dedicación y el mismo ejercicio de transparencia. No ha habido exclusiones de nadie, y creo que los hechos son bastante significativos como para no necesitar una interpretación por mi parte.

A veces las relaciones con Podemos parecen un poco tensas. ¿Cree que se puede alcanzar un acuerdo con este grupo en el futuro en materia presupuestaria?

La tensión del debate en el escenario parlamentario a veces obedece más que a una verdadera tensión dialéctica a una intención de poner en escena. En ese sentido, creo que en el fondo tampoco hay una profundidad en las diferencias sobre la base de argumentos razonados, y cuando se argumenta uno siempre espera de la otra parte elementos que lleven a una posición de consenso. En cualquier negociación, y la Conferencia de Presidentes ha sido un buen ejemplo, se puede incluso pactar los desacuerdos. Lo que ocurre es que Podemos es un partido que pretende ser antisistema pero que vive muy cómodamente en el sistema, salvo cuando tiene que hacer estos esfuerzos de trabajar para concretar cuáles son sus posiciones. Yo apelo a la responsabilidad de todos los representantes políticos para que, en el ejercicio de su legítima opción ideológica, sean capaces de aportar para la solución de los problemas concretos de los extremeños, porque de eso se trata.

Uno de los acuerdos con el PP es la creación de una comisión de control de la ejecución de los Presupuestos. ¿Condicionará la gestión cotidiana del Gobierno?

No, en absoluto. Por dos razones. En primer lugar, porque la Asamblea recibe toda la información de la ejecución presupuestaria, algo que un gobierno democrático está acostumbrado a hacer. Es más, eso mismo se lo ofrecimos a Podemos y todavía estoy esperando su propuesta. Los parlamentarios, y es ahí donde reside su función, pueden necesitar una periodicidad diferente, información puntual sobre aspectos más concretos. Y esa propuesta de acuerdo, que nunca nos negamos ni siquiera a considerar, desde el principio nos mostramos a favor. Pero preservando cuáles son las responsabilidades de cada uno. No se gobierna desde el Parlamento, que tiene sus instrumentos de control. Este gobierno cree firmemente en ese poder de control, y se trata de buscar fórmulas que realmente sirvan.

Pero habrá más control político.

El control político es legítimo. Y cuando se orienta realmente a cumplir con las funciones democráticas que a cada uno le incumben, es sano. Y más en un momento como este y en una situación parlamentaria como esta. Pero el Parlamento no puede ser un escenario de disputas estériles, entre otras cosas porque creo que es responsabilidad de todos hacer valer lo público, cada uno con el papel que los ciudadanos le han dicho que tiene que desempeñar.

El PP también plantea una comisión para asegurar que las ayudas a ayuntamientos se reparten con criterios objetivos y pactar un plan de infraestructuras plurianual, así como enmiendas 'blindadas' para que no puedan ver reducida su dotación. ¿Hasta dónde podrá llegar el Ejecutivo regional?

En principio hemos hablado de grandes cuestiones que sirven para, entre todos, diseñar mejor con nuestros recursos inversiones estratégicas. Creo que eso es razonable y es bueno explicarlo a los ciudadanos. Lo que me gustaría es que el PP sea consecuente con lo que dice, y comprobar que ahora en la oposición realmente va a practicar aquello que nunca practicó en el Gobierno, distribuir los recursos con criterios objetivos que se fundamenten en principios que se puedan compartir. Si son criterios que atienden a las necesidades de cualquier ciudadano en cualquier municipio que se encuentre en Extremadura, serán bienvenidas esas aportaciones.

Cumplir con el déficit

¿Teme que haya algún tipo de sanción por incumplir el objetivo de déficit para 2016?

Espero que, dada nuestra clara posición en orden a cumplir sin recortar y con una reivindicación de objetivos adecuados, no haya medidas coercitivas ni de sanción. Fundamentalmente, porque hay aspectos como el periodo medio de pago a proveedores, que durante cinco meses venimos cumpliendo y queremos seguir haciéndolo. Lo que sucede es que no vamos a recortar ni vamos a sacrificar lo que consideramos que facilita la vida de las personas bajo ningún concepto.

Por lo tanto, ¿la Junta tampoco cumplirá con el déficit en 2017?

Depende de muchas variables. Hay un escenario de incertidumbres como el que estamos viviendo en la Unión Europea, incluso en el contexto nacional; o aquellas que tienen una incidencia importante en nuestra vida cotidiana: el precio del petróleo sube, los tipos de interés suben, se produce una convulsión en los países que tienen elecciones este año y avanzan posiciones populistas y antieuropeas. No vivimos aislados. Pero creo que el mensaje está claro desde el principio y ha sido coherente, y ahora nos enfrentamos a nuevos retos, como el modelo de financiación autonómica. Es un problema porque se afronta con dos años de retraso, y ya nos lo podríamos haber encontrado resuelto. El gran reproche que se puede hacer al PP, que ha gozado de una mayoría suficiente, es que no ha abordado las cuestiones que requerían ser afrontadas para enfrentar el futuro de una manera más ordenada, que la crisis no la pagaran siempre los mismos y que la recuperación económica sirviera para recuperar los derechos perdidos.